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Iraklı iş adamının fidye cinayetinde karar

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 12:27 | Son Güncelleme

Iraklı iş adamı Ahmed Mawlood Mohammed Mohammed’i fidye için pompalı tüfek ile öldüren ve parçalara ayıran 3 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Iraklı iş adamı Ahmed Mawlood Mohammed Mohammed’i fidye için pompalı tüfek ile öldüren ve parçalara ayıran 3 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. 3 sanık hakkında müebbet ile 30’ar yıl hapis cezası verilmesine hükmedildi.
3 yıl önce İstanbul’a döviz bürosu açmak için gelen iş adamı Ahmed Mawlood Mohammed Mohammed’i (39) fidye için kaçıran ve pompalı tüfek ile öldürüp cesedini parçalayan 3 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.
Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada 2’si Irak 1’i Fas vatandaşı olan 3 şüpheli ile taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşmada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanıkların birlikte işledikleri yağma suçunu gizlemek ve delillerini yok etmek için maktulü öldürdükleri anlatıldı.
Savcının mütalaasının ardından söz verilen sanıklar üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.
Sanıkların savunmalarının ardından mahkeme karar için duruşmaya ara verdi.
Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme sanıklar Farok Abdullah Hmod Al Dulaımı, Mahmood Khalaf Sulaıman Sulaıman ve Tarık Moutıı’nın ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis, ‘nitelikli yağma’ suçundan 20’şer yıl, ‘cebir ve tehdit ile alıkoyma’ suçundan ise 10’ar yıl hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.

İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şunlar anlatıldı:
"Büyükçekmece’de 3 Temmuz 2016’da meydana gelen olayda, Irak vatandaşı olan iş adamı Ahmed Mawlood Mohammed Mohammed Türkiye’de döviz bürosu açmak için arkadaşı Ahmed Mohammed Saleh’ten yardım istedi. İşle ilgili araştırma yapan Saleh, Türkiye’de ikamet eden Irak vatandaşı Farok Abdullah Hmod Al Dulaımı ile tanıştı. Al Dulaımı iş için kendilerine yardımcı olacağını söyleyerek iş adamını Türkiye’ye davet etti. İş adamının zengin olduğunu bilen sanıklar Farok Abdullah Hmod Al Dulaımı, Tarık Moutıı ve Mahmood Khalaf Sulaıman Sulaıman fidye için kaçırma planı yaptı."
İddianamede, olay günü davanın sanıklarının döviz bürosu işini bahane ederek iş adamı Mohammed ve arkadaşı Saleh’i Büyükçekmece’de bir villaya götürdüğü, burada 2 arkadaşı rehin aldıkları aktarıldı. İddianamenin devamında, iş adamının ailesinden 10 milyon dolar fidye istendiği ancak sanıkların fidyeyi beklemeden pompalı tüfek ile cinayeti işledikleri aktarıldı. Maktul Ahmed Mawlood Mohammed Mohammed’in cesedinin parçalanıp bavula konulduğunun da açıklandığı iddianamede, organlarının ise poşete konularak tarlaya atıldığı anlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturmanın ardından sanıklar Farok Abdullah Hmod Al Dulaımı, Khalaf Sulaıman Sulaıman ve Tarık Moutıı için ‘canavarca hisle eziyet çektirerek tasarlayarak kasten öldürme’ ,’nitelikli yağma‘ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma‘ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 44 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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