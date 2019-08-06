Iraklı iş insanını kadınla tuzağa düşürüp çıplak fotoğraflarını çektiler

Kent merkezinde yaşanan olayda iddiaya göre, Iraklı iş insanı M.J.O., 40 bin dolarını bir döviz bürosundaki hesabına yatırdı. Paradan haberdar olan Iraklı arkadaşı G.R.A. da iş insanı ile H.S. isimli kadın için bir kafeteryada randevu ayarlayıp, ikilinin tanışmasını sağladı.

M.O.J., buluşmanın ertesi günü kadının, Çiftlikköy Mahallesi'ndeki evine gitti. İkilinin yakınlaştığı sırada içeri M.E. ve H.S. isimli 2 kişi girdi. Ellerinde pompalı tüfek olan ikili, iş insanını rehin alıp, çıplak fotoğraflarını çekti ve 40 bin dolar istedi.

Korkuya kapılan Iraklı iş insanı, telefonla oğlunu arayarak, döviz bürosundaki parayı çekip, G.R.A. ve M.N.T.'ye teslim etmesini söyledi. Oğlu da parayı 25 bin dolar ve 80 bin TL olarak çekip, döviz bürosuna gelen şüphelilere teslim etti.

Durumdan şüphelenen döviz bürosu çalışanı, polisi aradı. Polis, hemen harekete geçerken, motosikletli yunus ekipleri, şüphelilerin kullandığı 06 plakalı otomobili belirleyip, takibe aldı. Otomobil, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından durduruldu. G.R.A. ve M.N.T. gözaltına alındı.