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Iraklı kadın insanları sahura def çalarak uyandırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 19:44 | Son Güncelleme

Süleymaniye'de yaşayan 63 yaşındaki Nahi Arif, insanları sahura davul yerine def çalarak uyandırıyor

SÜLEYMANİYE (AA) - Irak'ın Süleymaniye kentinde yaşayan Nahi Arif, ramazan ayında insanları sahura def çalarak uyandırıyor.

Ramazan davulcusu geleneğinin sürdüğü Irak'ta, 63 yaşındaki Arif insanları sahura uyandırmak için farklı bir yol kullanıyor.

Davul yerine defi tercih eden Iraklı kadın, bu işi çok severek yaptığını ifade ediyor.

AA muhabirine konuşan Arif, çocukluğundan beri def çalmayı çok sevdiğini belirterek, "Ramazan boyunca insanları sahura uyandırmak için sokak sokak dolaşarak def çalıyorum." dedi.

Def çalmanın Irak kültüründe yeri olan eski bir gelenek olduğuna işaret eden Arif, "Eskiden def çalma geleneği günümüze göre çok daha yaygındı. Şimdi teknolojik aletlerin gelişmesiyle bu gelenek eskisine göre azaldı. Ben bu işi hobi olarak yapıyorum. Ancak insanları sahura uyandırıyor olmak çok huzur verici bir iş. Allah katında da unutulmaz." diye konuştu.

Iraklı kadın son olarak insanlardan aldığı tepkinin olumlu olduğunu ve sahura defle uyandırmayı sürdüreceğini söyledi.

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def Iraklı kadın Ramazan sahur

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