Iraklı kız çocuğu, 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atladı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)-YALOVA'da, ailesiyle birlikte taşadığı 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atlayan Irak uyruklu Hawraa H. (15), ağır yaralandı.

Iraklı aile, geçen yıl Yalova'ya gelerek Şehit Ömer Faydalı Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın 4'üncü katına yerleşti. Ailenin kızları Hawraa H. ise dün gece yarısı evlerinin balkonundan atlayarak, intihar girişiminde bulundu.

Yaklaşık 15 metreden toprak zemine düşen Hawraa, ağır yaralandı. Vucüdunda çok sayıda kırık bulunan Hawraa H., ihbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hawraa H.'nin, bir süredir bunalımda olduğu öne sürüldü. Polis, soruşturma başlattı.

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