Iraklı komutan ABD askerlerinin çarşı gezisini savundu

BAĞDAT (AA) - Irak Bağdat Ortak Operasyonlar Komutanı Celil er-Rabii, ülkede büyük tartışmalara yol açan ABD'li askerlerin çarşı gezisine dair, Bağdat'ın güvenli bir yer olduğunu kanıtlamak amacıyla bu geziyi yaptıklarını söyledi.

Rabii, katıldığı bir televizyon programında, ülkede büyük tartışmalara yol açan, ABD'li askerlerin üniforma ve silahlı bir şekilde başkentteki çarşı ziyaretine ilişkin konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığının 2013 yılında vatandaşlarına başta Bağdat olmak üzere Irak'ın güvenli olmadığını ve ziyaret edilmemesi uyarısında bulunduğunu hatırlatan Rabii, durumun değiştiğini göstermek için ABD'li askerleri cuma günü çarşı gezisine çıkardığını ifade etti.

Rabii, ABD'li askeri danışmanlar ve ülkedeki yabancı gazetecilerle Bağdat'ın en işlek caddelerinde dolaştıklarını belirterek, böylelikle başkentin güvenli ve istikrarlı bir kent olduğunu kanıtlamaya çalıştıklarını söyledi.

- ABD'li askerlerin tepki çeken çarşı gezisi

ABD'li Tuğgeneral Austin Renforth ve beraberindeki bir grup askerin, 4 Ocak'ta Bağdat'ta kafe ve kitapçıların bulunduğu Mutabanna Caddesi'nde çay içip, vatandaşlarla sohbet ederken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlandıktan sonra büyük tepki görmüştü.