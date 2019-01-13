HABER

Iraklı komutan ABD askerlerinin çarşı gezisini savundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 13:17 | Son Güncelleme

Irak Bağdat Ortak Operasyonlar Komutanı Celil er-Rabii, Bağdat'ın güvenli bir yer olduğunu kanıtlamak amacıyla ABD'li askerleri geziye çıkardığını söyledi

BAĞDAT (AA) - Irak Bağdat Ortak Operasyonlar Komutanı Celil er-Rabii, ülkede büyük tartışmalara yol açan ABD'li askerlerin çarşı gezisine dair, Bağdat'ın güvenli bir yer olduğunu kanıtlamak amacıyla bu geziyi yaptıklarını söyledi.

Rabii, katıldığı bir televizyon programında, ülkede büyük tartışmalara yol açan, ABD'li askerlerin üniforma ve silahlı bir şekilde başkentteki çarşı ziyaretine ilişkin konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığının 2013 yılında vatandaşlarına başta Bağdat olmak üzere Irak'ın güvenli olmadığını ve ziyaret edilmemesi uyarısında bulunduğunu hatırlatan Rabii, durumun değiştiğini göstermek için ABD'li askerleri cuma günü çarşı gezisine çıkardığını ifade etti.

Rabii, ABD'li askeri danışmanlar ve ülkedeki yabancı gazetecilerle Bağdat'ın en işlek caddelerinde dolaştıklarını belirterek, böylelikle başkentin güvenli ve istikrarlı bir kent olduğunu kanıtlamaya çalıştıklarını söyledi.

- ABD'li askerlerin tepki çeken çarşı gezisi

ABD'li Tuğgeneral Austin Renforth ve beraberindeki bir grup askerin, 4 Ocak'ta Bağdat'ta kafe ve kitapçıların bulunduğu Mutabanna Caddesi'nde çay içip, vatandaşlarla sohbet ederken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlandıktan sonra büyük tepki görmüştü.

Çarşı gezisinin Irak yerel medyasında da geniş yer bulmasının ardından Şii siyasi partiler, ülkenin egemenliğinin ayaklar altına alındığını savunarak, ABD'nin Irak'tan çıkması çağrılarını yinelemişti.

- ABD'nin Irak'ta 5 bin askeri var

Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Mart 2003'te Irak'ı işgal eden ABD'nin bu ülkede bilinen 9 askeri üssü var.

ABD, 2011'de Irak'tan çekilse de terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıktığı Haziran 2014'ten sonra ülkedeki varlığını askeri üslerle yeniden güçlendirdi. ABD'nin Irak'ta halihazırda yaklaşık 5 bin askeri bulunuyor.

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
İstanbul için kar yağışı uyarısıİstanbul için kar yağışı uyarısı
Manisa'da, 630 su taşkınında 180 kişi tahliye edildiManisa'da, 630 su taşkınında 180 kişi tahliye edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak

En Çok Okunan Haberler

Ve Şeyma pes etti! Şaşırtan itiraf

Ve Şeyma pes etti! Şaşırtan itiraf

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Suriye sınırında silah sesleri!

Suriye sınırında silah sesleri!

Ünlü tarihçiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Ünlü tarihçiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

AÖF kitabında cinsiyetçi ifadeler! 'Kadını çekici yapan...'

AÖF kitabında cinsiyetçi ifadeler! 'Kadını çekici yapan...'

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'a kar yağışı geliyor)

İstanbul için kar yağışı uyarısı

Milli Savunma Bakanlığı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Saldırı hazırlığında öldürüldüler

Son dakika: 'Palu ailesi' soruşturmasında flaş gelişme!

'Palu ailesi' soruşturmasında flaş gelişme!

Karadeniz'de 'Titanik' kabusu! Felaket anını anlattı

Karadeniz'de 'Titanik' kabusu! Felaket anını anlattı

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

İstanbul'da bebek arası ile yürüyen kadınların arkasından yanaşarak soyuyor!

Polis onun peşinde! Bebek arabası süren kadınlara yaklaşıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.