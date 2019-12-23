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Iraklı Kürt yetkililer: IŞİD, Irak'ta yeniden güçlenmeye başladı

23.12.2019 05:45 | Son Güncelleme

BBC muhabiri Orla Guerin'in konuştuğu, Kürt ve Batılı istihbarat yetkilileri, IŞİD'in Irak kuzeyinde yeniden canlandığını ve varlığını hissettirmeye başladığını dile getiriyor. Kürt yetkililere göre, Süleymaniye'nin güneyindeki Hemrin Dağları bölgesi, IŞİD savaşçılarının üssü olmuş durumda.

Iraklı Kürt yetkililer: IŞİD, Irak'ta yeniden güçlenmeye başladı

Kürt ve Batılı istihbarat yetkilileri, IŞİD'in Irak'ta yeniden varlığını hissettirmeye başladığını ve bu bölgede saldırıların artmaya başlamasından duyulan endişeyi dile getirdi.

BBC muhabiri Orla Guerin'in görüştüğü Iraklı Kürt yetkililerden biri, örgüt üyelerinin Hemrin Dağlarındaki mağaralarda saklandığını savundu.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) aktif konumdaki iki istihbarat biriminden Zenyari'nin başında olan Lahur Talabani, örgütün son 12 ayda, kendisini yeniden inşa etmek için çalıştığını aktardı.

Lahur Talabani, "Hareketliliğin giderek arttığını gözlemliyoruz ve buna bağlı olarak yeniden inşa sürecinin tamamlandığını düşünüyoruz" dedi.

Alan müdafası düşüncesinden uzaklaşmış farklı bir IŞİD'in ortaya çıkmakta olduğunu söyleyen Talabani, örgütün El Kaide gibi hareket etme eğiliminde olduğunun gözlemlendiğini de aktardı.

Kürt istihbarat yetkililerine göre örgütün, Irak'ta, 4 ila 5 bini savaşçı olmak üzere yaklaşık 10 bin üyesi bulunuyor.

Fotoğrafın solundaki mağaralarda IŞİD üyelerinin saklandığı değerlendiriliyor.

Aynı sayıya karşılık gelecek şekilde ise uyuyan hücrelerden ve örgüt sempatizanlarından söz ediliyor.

Kürt yetkililere göre, Süleymaniye'nin güneyindeki Hemrin Dağları bölgesi, IŞİD savaşçılarının üssü olmuş durumda.

'Siyasi huzursuzluk, IŞİD için erken Noel demek'

Bölgede konuşlu Peşmerge güçlerinin komutanı Şirvan Barzani de IŞİD'in, güvenlik güçlerinin kontrol alanı dışındaki bölgede hüküm sürdüğünü açıklıyor.

"Büyük Zap ve Dicle nehirleri arasındaki deltada bulunduklarını biliyoruz" diyen Barzani, yaşanan durumu örgütün ortaya çıktığı 2012 ile karşılaştırıyor:

"2019 yılı ile 7 yıl öncesini karşılaştırabilirim. Eğer durum böyle devam ederse, 2020 yılında çok daha organize bir şekilde saldırılarına başlayabilirler"

Irak'ta bulunan yabancı askeri gücün komutanlarından Tuğgeneral William Seely ise bölgedeki Irak hükümetine bağlı güçlerin, askeri anlamda 2014 yılından daha nitelikli durumda olduklarını savundu.

Peşmerge güçlerinin komutanı Şirvan Barzani

IŞİD, 2014 yılında, Irak'ın en büyük kentlerinden Musul'u, neredeyse çatışma yaşanmadan ele geçirmişti.

Tuğgeneral William Seely, Irak güvenlik güçlerinin Ekim ve Kasım ayları arasında "170 temizleme operasyonu" yaptığını söyledi.

BBC'ye konuşan Kürt yetkiler, IŞİD'in, Irak'ın başkentinde yaşanan siyasi karışıklıktan yararlanma çabasına girebileceği uyarısını da yapıyor.

Lahur Talabani, "Siyasi huzursuzluk, IŞİD için erken Noel demek" diyor.

Peşmerge istihbarat raporlarına göre, Suriye'den 100 kişilik bir savaşçı grubu, yakın zaman önce sınırı geçti ve Irak'taki örgüt unsurlarına katıldı.

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