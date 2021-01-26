Iraklı Kürtler İran’ın Propaganda Dizisine Tepkili

Dizi, Süleymani'yi bir kahraman olarak tasvir ediyor ve 2014’te Irak'ın kuzeyindeki Kürt özek bölgesinin başkenti Erbil'in, durdurulamaz bir IŞİD’in elinden kurtarılmasındaki rolünü abartıyor gibi görünüyor. Dizide Süleymani, IŞİD’in Erbil’e saldırdığı gece mücadele çabalarına liderlik etmek için bir helikopterden inerken görülüyor.

Hükümet yanlısı bir film yapımcısı olan Mohammad Bagher Mofidikia’nın mini dizisinin asıl adı ise "Kısa Anlatımlar."

İran'ın resmi haber ajansı Fars News Cumartesi günü, Süleymani'nin IŞİD'e karşı mücadeledeki rolüne odaklanan mini dizinin bir bölümünü, asıl isminden çok daha akılda kalıcı bir başlık altında, çevrimiçi yayınladı: "Hacı Kasım Süleymani'nin Irak Kürdistanı'nı Kurtarmasının Hikayesi."

Ancak Irak Kürt bölgesindeki yetkililer, bu yayını, IŞİD’e karşı savaştaki liderliklerine ve ölen yüzlerce Kürt savaşçısına "hakaret" olduğu gerekçesiyle tepkiyle karşıladı.

Tahran, bir yıl önce ABD'nin insansız hava aracı saldırısında öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani'den övgüyle bahseden bir dizi kısa propaganda filmi yayınladı.

Kurmaca yapım, Irak Kürt Yönetimi’nin eski başkanı Mesud Barzani'yi de cihatçı ilerleyişi durdurmak için uluslararası güçlerden askeri destek sağlamayı çaresizce deneyen ve defalarca başarısız olan ümitsiz bir adam olarak tasvir ediyor.

Bir sahnede Barzani'yi oynayan aktör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney gibi önemli siyasi isimlerle birlikte Kürt liderinin gerçek fotoğraflarına bakıyor. Eline aldığı Hamaney'i gösteren resim dışında tüm resimleri bir kenara itiyor.

Baş yardımcılarından biri "İranlılar’la temasa geçmek ister misiniz efendim?" diye sorduğunda Barzani, "Başka seçeneğim var mı?" yanıtını veriyor.

"Zayıf ve değersiz"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) dizinin bağımsız bir girişim olmadığı ve İran Devrim Muhafızları tarafından finanse edildiği iddiaları nedeniyle, İran hükümetine resmi bir şikayet gönderdiğini açıkladı.

Dizinin kapanış jeneriğinde de Devrim Muhafızları dahil bir grup kişiye ve kuruluşa teşekkür ediliyor. ABD 2019'da Devrim Muhafızları’nı Ortadoğu'daki istikrarı bozucu rolü nedeniyle, terör örgütü listesine almıştı.