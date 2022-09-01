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  4. Iraklı mühendis depremi 3 dakika önce haber veren sensör geliştirdi

Iraklı mühendis depremi 3 dakika önce haber veren sensör geliştirdi

01.09.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iraklı mühendis depremi 3 dakika önce haber veren sensör geliştirdi

İLYAS GÜN - Iraklı makine mühendisi Hüseyin Abdel Vahhab, depremi 3 dakika önce haber veren sensörün prototipini hazırladı.

Başkent Bağdat'ta yaşayan ve 2018'de deprem sensörü geliştirmek için çalışmalarına başlayan Vahhab, 3 yıllık çalışma sonucunda depremi 3 dakika önce haber veren cihaz geliştirdi.

Geliştirildiği ülkede birçok yarışmaya katılan ve dereceler alan deprem sensörü, Irak dışında ilk kez Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor.

Vahhab, AA muhabirine, farklı ülkelerde farklı zamanlarda yaşanan depremlerde pek çok insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Depremin saniyeler öncesinden haber verilmesinin insan hayatı için çok önemli olduğuna dikkati çeken Vahhab, "Deprem sensörünün prototipini TEKNOFEST'e getirdik. Sensörü geliştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Prototipi sürekli üzerinde çalışarak geliştiriyoruz. Depremden 3 dakika önce alarm vermesi çok önemli." dedi.

Vahhab, deprem öncesinde insanların haberdar olmasının binlerce hayat kurtarabileceğinin altını çizerek "Deprem sensörümüz küçük bir cihaz olması nedeniyle her binanın içinde belli bir alana yerleştirilebilir. Bu şekilde binada yaşayan insanlar depremden dakikalar öncesinden haberdar olup evlerini boşaltabilir." ifadesini kullandı.

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Samsun Çarşamba Irak

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