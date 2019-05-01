Iraklı protestocular Kuveyt konsolosluğundaki bayrağı indirdi

BASRA (AA) - Irak'ın Basra kentinde Kuveytli bir kabile şeyhinin Basralı kadınlara "hakaret içerikli" sözlerini protesto eden grup, Kuveyt Konsolosluğundaki bayrağı indirdi.

Irak'ın Basra kentindeki Kuveyt Konsolosluğu önünde toplanan bir grup, Kuveytli bir aşiret şeyhinin Basralı kadınlara hakaret içerikli sözlerini protesto etti.

Eylemciler, Kuveyt hükümetinin söz konusu açıklamalardan dolayı Irak halkından özür dilemesini talep etti.

Protestocuların konsolosluk binası önündeki Kuveyt bayrağını indirmesi üzerine güvenlik güçleri müdahale ederek, bayrağı tekrar astı.

Bina önünde yoğun güvenlik önlemleri alınarak, göstericiler binadan uzaklaştırıldı.

Kuveytli Avazim kabilesi şeyhi Felah bin Cami el-Arifi'nin, gazeteci Hidayet Sultan es-Salim'i öldürdüğü gerekçesiyle 2002'den bu yana hapiste olan Halid Naka el-Azimi'nin serbest bırakılması için istenen diyet parasının toplanması kampanyası sırasında Basralı kadınları hedef alan sözleri tepkiye neden olmuştu.

El-Avazim Hayır Kurumu, gazeteci Salim'in varislerinin, "suçlunun hapishanede geçirdiği sürenin yeterli olduğunu belirtip, 10 milyon Kuveyt dinarı diyet miktarı isteyerek" şikayetten vazgeçmelerinin ardından kampanya başlatmıştı.