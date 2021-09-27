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Iraklı Sally cinayetinin şüphelisi kendini böyle savundu: Baltayı etleri parçalamak için aldım

27.09.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de 25 gün önce kaybolan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood’u (20) öldürerek, parçalara böldüğü iddia edilen tutuklu Amjed Mohsin Mohammed'in (28) emniyet ve savcılık ifadelerinde, evinde bulunan bıçakla testerenin yanı sıra hırdavatçıya geri verdiği balta için "Kurban Bayramı'ndan kalan etleri parçalamak için aldım" dediği ortaya çıktı.

Iraklı Sally cinayetinin şüphelisi kendini böyle savundu: Baltayı etleri parçalamak için aldım

Saddam Hüseyin'in ordusunda, 2013 yılına kadar binbaşı olarak görev yapan Ali Challab Al-Abbood (60) bomba patlamasıyla yüzünden yaralandı ve gazi olduktan sonra emekli oldu. Ali Challab Al-Abbood, 2017'de 2 kızı ve emekli öğretmen eşi Leyla Naim Al-Abbood (58) ile Eskişehir'e yerleşti. Al-Abbood çiftinin kızlarından biri olan Sally Ali Challab Al-Abbood (20) geçen 2 Eylül'de "Kahve içmeye çıkıyorum" diyerek evden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesinin başvurusu üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nce özel ekip kurularak yaklaşık 10 bin saat güvenlik ve mobese kamerası incelendi. Sally’nin en son yine Irak uyruklu olan arkadaşı Amjed Mohsin Mohammed ile görüştüğü ve saat 15.30 sıralarında Yenibağlar Mahallesi’ndeki evine gittiği belirlendi. Güvenlik kameralarında Amjed Mohsin Mohammed ve Sally’nin eve girdiği ancak bir daha çıkmadığı anlaşıldı. Ayrıca Mohammed’in evden elinde poşetlerle defalarca dışarı çıktığı anlaşıldı.

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BULGARİSTAN’A KAÇARKEN YAKALANARAK TUTUKLANDI

Amjed Mohsin Mohammed ise Kırklareli üzerinden yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Eskişehir'e getirilen Mohammed, mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında şüpheli Mohammed'e yardım ettikleri tespit edilen kardeşi Asaad Mohsin M. ile arkadaşı Ammeer Muttashar M. de Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gözaltına alınıp, Eskişehir'de tutuklandı. Polis ekiplerince Mohammed’in evinde yapılan detaylı aramalarda ele geçirilen testere, bıçak, çanta ile şüphelinin çorabında Sally’nin kan izleri olduğu tespit edildi. Deliller ışığında Sally'nin, Mohammed tarafından parçalara bölünerek evden çıkarıldığı ihtimali üzerine, Porsuk Çayı ve kanalizasyonların yanı sıra şehir çöplüğünde başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

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TESTERE VE BALTAYA ‘KURBANLIK ET PARÇALAMA’ SAVUNMASI

Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan Amjed Mohsin Mohammed’in 1,5 yıldır Eskişehir’de olduğu ve kendisini 'fizyoterapist' olarak tanıttığı öğrenildi. Mohammed’in emniyet ve savcılık ifadelerinde Sally ile evlerine geldiklerini ve bir süre sonra telefon üzerine Sally'nin evden çıktığını söylediği öğrenildi. Polis ekiplerinin evde bulunan testere ve hırdavatçıya iade ettiği baltayı sorması üzerine ise Mohammed’in “Yaklaşık 3 aydır aynı adreste oturuyorum. Ben fizyoterapistim ama çalışmıyorum. Sally ile haziran ayında arkadaş ortamında tanıştık. Sevgili değildik ama flört ediyorduk. Birbirimizi tanımaya çalışıyorduk. Balta ve testereyi Kurban Bayramı'ndan kalan etleri kesmek için aldım. Sally’yi öldürmedim, nereye gittiğini bilmiyorum” dediği ortaya çıktı.

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Öte yandan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Sally’nin kaybolduğu 2 Eylül günü saat 15.30 sıralarında Amjed Mohsin Mohammed’in evine gittiği ve telefon sinyalinin ise aynı sokakta 3 Eylül günü saat 08.44'te kesildiğini belirledi. Polis, evde neler yaşandığına ilişkin 17 saatlik sır perdesini aralamak için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Eskişehir
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