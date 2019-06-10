İSTANBUL (AA) - Iraklı sanatçı Amed Shareef'in eserlerinden oluşan "Harabe" adlı resim sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Bağımsız Sanat Vakfı'nda gerçekleştirilen açılış öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Shareef, sergiye ilişkin, "Yıkılan yerlerin bir hatırası kalsın. İnsanlar unutmasın istedim." dedi.

Iraklı sanatçı Kerkük'te yıkılan yerler için çok üzüldüğünü belirterek, geride kalanları estetik bir şekilde tabloya aktarmak isteğiyle resim yaptığını dile getirdi.

Daha önce de Türkiye'de Kudüs ile ilgili bir sergi açtığının altını çizen sanatçı, "Serginin ismi Harabe. İsmi de eserler de ziyaretçilere çok şey anlatıyor." diye konuştu.

Serginin küratörü Hülya Yazıcı da Bağımsız Sanat Vakfı'nın altı aydır komşu ülkelerden sanatçıların sergilerine ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, "Amed de Iraklı. Sanatçılar kendi ülkelerinde yaşanan sorunları içselleştiren, bunu dert edinen insanlar. Dolayısıyla bir çözüm üretemedikleri için sanat yoluyla bunu ifade etmeye çalışıyorlar. Amed'in resimleri bu coğrafyadaki yıkımı, insanların hayatına etki eden yarım kalmışlığı, insanların hayatlarındaki ve coğrafyalardaki kültürel tahribatları konu alıyor. Yaşanan zamanın şahitliğini yapmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.