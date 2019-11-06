HABER

Iraklı Şii din adamı Serhi'nin gözaltına alındığı iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 12:55 | Son Güncelleme

İran basınına göre, Iraklı Şii din adamı Mahmud Hasan Serhi, Kerbela'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırıyı tertip ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İran'ın Kerbela Konsolosluğu binasına yönelik saldırıyı tertip ettiği iddia edilen Iraklı Şii din adamı Mahmud Hasan Serhi'nin gözaltına alındığı öne sürüldü.

İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansına göre, Serhi'nin Kerbela'daki ofisine baskın düzenleyen Irak emniyet güçleri, Şii din adamını gözaltına aldı.

Serhi'nin İran'ın Kerbela Konsolosluğu binasına yönelik saldırıyı tertip ettiği ileri sürülen haberde gözaltı işleminin hangi emniyet birimi tarafından gerçekleştirildiği belirtilmedi.

Irak'taki Şii Ensarul Mehdi Grubu Başkanı Serhi, İran rejimi karşıtlığıyla tanınıyor.

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler sırasında İran'ın Kerbela'daki konsolosluk binası da 26 Ekim ve 3 Kasım'da iki kez saldırıya uğramıştı.

Ülkede "İran nüfuzunun artmasına" tepki gösteren protestoculardan bazıları, konsolosluğa girmeye çalışarak bina önünde Irak bayrağı açmıştı. Pazar akşamı göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 3 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı.

- Irak'taki kanlı gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

Birleşmiş Milletler Irak Misyonu, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 254 göstericinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin yaralandığını duyurmuştu.

Camide büyük ahlaksızlık! İmam fark etti hemen polisi aradı Camide büyük ahlaksızlık! İmam fark etti hemen polisi aradı
Kayseri'de 'askıda kitap' uygulamasıKayseri'de 'askıda kitap' uygulaması
Türkiye’nin en büyük konsol viyadüklü asma köprüsü tamamlandıTürkiye’nin en büyük konsol viyadüklü asma köprüsü tamamlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Iraklı Şii din adamı Mahmud Hasan Serhi İran'ın Kerbela Konsolosluğu

En Çok Okunan Haberler

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

Tepki yağıyor! 'Komik ve aptalca bir andı'

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

TBMM karıştı! 'Dangalak sensin'

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Emniyet'te yeni dönem! Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Dikkat çeken görüntü! Radamel Falcao

Dikkat çeken görüntü! Radamel Falcao

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Emniyet Genel Müdürlüğü 'Soğuklar başladı...' notuyla paylaştı!

Emniyet Genel Müdürlüğü 'Soğuklar başladı...' notuyla paylaştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
RTÜK Başkanı Şahin, TÜRKSAT Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldı

Çok tartışılmıştı! Görevden ayrıldığı duyuruldu

Alperen'in ölümüne ilişkin yeni gelişme! Acılı baba konuştu

Alperen'in ölümüne ilişkin yeni gelişme!

Son dakika: MSB açıkladı: 24 saatte 11 taciz/saldırı gerçekleşti

MSB'den flaş mutabakat açıklaması!

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki hain planı deşifre oldu

Terör örgütünün hain planı deşifre oldu

Tunç Soyer'den İzmir'de gıda hamlesi: Kontrol Laboratuvarı kuracağız

Tunç Soyer'den İzmir'de gıda hamlesi: Kontrol Laboratuvarı kuracağız

Son dakika: PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon! 9 kişiye gözaltı

TJA'ya operasyon! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.