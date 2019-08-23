İSTANBUL (AA) - Irak'ın Şii dini mercilerden Ayetullah Kazım el-Hüseyni el-Hairi, ABD askerlerinin danışman veya eğitmen olarak dahi Irak'ta varlık göstermesinin haram olduğuna dair fetva yayımladı.

Hairi, İran'a yakın Haşdi Şabi'nin son zamanlarda üslerinin hedef alınmasının ardından yayımladığı fetvada, "Açıkça söylüyorum; meşru sorumluluk gereği, hangi isim altında olursa olsun ABD askerleri ve onun benzerlerinin danışman, eğitmen ve terörle mücadele bahanesiyle Irak'ta kalmaları haramdır." ifadelerini kullandı.

Şii dini merci, Iraklıların saldırılara karşı koyma seçeneklerinin "direniş ve savunma" olduğunu kaydetti.

İran’ın Kum kentinde ikamet eden Hairi, Şii lider Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Hareketi'nde geniş bir tabana sahip.

- Haşdi Şabi'nin cephaneliklerindeki patlamalar

Haşdi Şabi'nin mühimmat deposunun bulunduğu Şuheda, Eşref, Sakr ve Beled üslerine, 19 Temmuz-20 Ağustos tarihlerinde hava saldırıları düzenlenmişti.

Irak'taki Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis de önceki gün yaptığı açıklamada üslerine yönelik saldırılardan ABD'yi sorumlu tutarak, İsrail'e ait 4 insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan üzerinden ABD'nin Irak'taki filosuna bu yıl dahil edildiğini ve askeri üsleri üzerinde uçtuğunu iddia etmişti.