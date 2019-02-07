Iraklı Şii gruplardan ABD'ye gözdağı

Bu gruplara göre; ABD ya meclis kararıyla, ya da güç kullanılarak çıkarılacak.ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta sonunda İran'ı izlemek için Irak'taki Amerikan askerlerini bu ülkede tutmaya devam edeceğini açıklamasının yankıları sürüyor.

Irak'tan 2011'de çekilen ABD askerleri, 2014 yılında IŞİD'le mücadele koalisyonu kapsamında geri dönmüştü. Hem uluslararası koalisyon hem de İran tarafından desteklenen Irak güçleri, üç yıl süren savaşın sonucunda IŞİD'e karşı zaferini ilan etmişti.

Ancak Trump'ın açıklamaları, Irak'taki ABD askerlerinin durumuna dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Irak Hizbullah Tugayları'nın sözcüsü Muhammed Muhi, ABD'nin kalması hâlinde "her Iraklının Amerikan askerlerine her türlü araçla karşı koymak için meşru hakka sahip olacağını" söyledi.

Silahlı örgüt Ashab-ül Ehlül Hak'ın lideri Kays el Hazali ise "Bize ihtiyaç olursa, hazırız" dedi. Hazali, AFP'ye yaptığı açıklamada, ABD'nin Irak'ı "komşu ülkelere saldırmak için bir üs olarak" kullandığını belirtti. Şii lider, "Trump, Irak'ın artık güçlü bir ülke olduğunu anlamıyor. Ama ısrarcı olursa, çok pahalıya patlayacağından emin olabilir" diye ekledi.