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  4. Iraklı Şii Lider Sistani'den ABD'ye Bir Mesaj Daha

Iraklı Şii Lider Sistani'den ABD'ye Bir Mesaj Daha

10.01.2020 21:17 | Son Güncelleme

Irak’taki Şii lider Ayetullah Ali El Sistani, Amerika ve İran’ın karşılıklı saldırılarını Irak topraklarında gerçekleştirmelerini kınarayak bunun Irak’ın egemenliğini ihlal ettiğini savundu

Iraklı Şii Lider Sistani'den ABD'ye Bir Mesaj Daha

Irak’taki Şii lider Ayetullah Ali El Sistani, Amerika ve İran’ın karşılıklı saldırılarını Irak topraklarında gerçekleştirmelerini kınarayak bunun Irak’ın egemenliğini ihlal ettiğini savundu.

El Sistani ayrıca Washington’un Tahran muhalefetinin hem Irak hem de bölge genelinde güvenlik kaygılarını arttıracağı uyarısında bulundu.

El Sistani’nin mesajı, Şii inancında kutsal sayılan Kerbela’da Cuma namazı esnasında bir temsilci tarafından aktarıldı.

Temsilcinin aktardığına göre El Sistani, “Son yaşanan ve Irak’ın egemenliğini tekrar tekrar ihlal eden tehlikeli agresif eylemler, kötüye giden genel bir durumun bir parçası” dedi ve tarafların etki güçlerini ve askeri güçlerini kullanıyor olmasının mevcut krizi genişleteceğini, ‘bir çözüm bulunmasına da engel olacağını’ savundu.

ABD’nin, İran’ın bir numaralı askeri lideri Kasım Süleymani’yi Irak’ta bir hava saldırısıyla öldürmesinin ardından İran’ın da misilleme olarak Irak’taki ABD üslerine füze saldırısı düzenlemesiyle tırmanan gerginlik, İran ile Amerika arasında 1979 İran İslam Devrimi’nden bu yana yaşanan en kritik kriz olarak değerlendiriliyor.

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