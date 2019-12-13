Iraklı Şii Lider Sistani’den Silah Kontrolu Çağrısı

Iraklı Şiiler’in dini lideri Ayetullah Ali Sistani, ülkede devam eden hükümet karşıtı protestolarda göstericilerin öldürülmesini kınadı. Sistani, geçen hafta 23 kişinin öldürüldüğü saldırıyla ilgili de silah kullanımının tamamen devlet kontrolüne sokulması çağrısı yaptı.

Kriz dönemleri dışında siyasi açıklamalarda bulunmayan Sistani, Irak’ta gösterilerin başladığı 1 Ekim’den bu yana her Cuma hutbesinde açıklamalarda bulunuyor. Güvenlik güçlerine protestolara barışçıl yöntemlerle müdahale etmesi, göstericilere şiddetten uzak durmaları çağrısı yapan Sistani, 29 Kasım’da hükümetten desteğini çekmişti. Bunun üzerine Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi görevinden istifa etmişti.

Sistani'nin Kerbela'daki temsilcisi Abdulmehdi Kerbelayi, bugün cuma hutbesi sonrası dini mercinin mesajını okudu.

"Her türlü öldürme, saldırı ve kaçırmayı şiddetle kınıyoruz’ diyen Sistani ilgili tüm taraflara sorumluluk alma ve ‘’işlenen korkunç suçlarla’’ ilgili acil soruşturma çağrısı yaptı.

Sistani mesajında, “Silah taşıma ve kullanımı Irak hükümeti tarafından kontrol altına alınmalı ve ülkede herhangi bir yabancı silahlı gruba faaliyet gösterme izni verilmemeli” dedi.