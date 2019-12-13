Iraklı Şii Lider Sistani’den Silah Kontrolu Çağrısı

Iraklı Şiiler’in dini lideri Ayetullah Ali Sistani, ülkede devam eden hükümet karşıtı protestolarda göstericilerin öldürülmesini kınadı. Sistani, geçen hafta 23 kişinin öldürüldüğü saldırıyla ilgili de silah kullanımının tamamen devlet kontrolüne sokulması çağrısı yaptı.
Kriz dönemleri dışında siyasi açıklamalarda bulunmayan Sistani, Irak’ta gösterilerin başladığı 1 Ekim’den bu yana her Cuma hutbesinde açıklamalarda bulunuyor. Güvenlik güçlerine protestolara barışçıl yöntemlerle müdahale etmesi, göstericilere şiddetten uzak durmaları çağrısı yapan Sistani, 29 Kasım’da hükümetten desteğini çekmişti. Bunun üzerine Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi görevinden istifa etmişti.
Sistani'nin Kerbela'daki temsilcisi Abdulmehdi Kerbelayi, bugün cuma hutbesi sonrası dini mercinin mesajını okudu.
"Her türlü öldürme, saldırı ve kaçırmayı şiddetle kınıyoruz’ diyen Sistani ilgili tüm taraflara sorumluluk alma ve ‘’işlenen korkunç suçlarla’’ ilgili acil soruşturma çağrısı yaptı.
Sistani mesajında, “Silah taşıma ve kullanımı Irak hükümeti tarafından kontrol altına alınmalı ve ülkede herhangi bir yabancı silahlı gruba faaliyet gösterme izni verilmemeli” dedi.
Ortadoğu’nun Şii gücü İran’ın da bazılarını desteklediği paramiliter gruplar, Irak güvenlik güçlerinin resmi kollarından biri ancak yarı bağımsız olarak hareket edebiliyorlar. İran destekli birçok Iraklı milisin Irak Meclisi ve hükümetindeki güçlü isimlerle bağlantısı var.
Iraklı Şiilerin dini lideri, Irak’a dışarıdan müdahaleye karşı da uyardı ve güvenlik güçlerinin Irak ulusuna sadık kalması gerektiğini söyledi.
Binlerce göstericinin talebi Irak’ta 2003 sonrası yolsuzlukların gölgesinde süren siyasi sistemin sona erdirilmesi. Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliği’nin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.
Irak güvenlik güçlerinin onlarca göstericiyi vurarak öldürdüğü bildirilirken İran destekli milis grupların da bu ölümlerin ve saldırıların bir bölümünden sorumlu olduğu öne sürülüyor.
Paramiliter gruplar protestoculara saldırdıkları iddialarını reddediyor. Hükümete bağlı güvenlik güçleri de hakiki mühimmat kullanmadıklarını savunuyor.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta 12 Aralık’ta bir genç onlarca kişinin önünde linç edilmişti. Cep telefonlarıyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada hızla yayılmıştı.
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