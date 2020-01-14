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  4. Iraklı Şii Liderden ABD Karşıtı Gösteri Çağrısı

Iraklı Şii Liderden ABD Karşıtı Gösteri Çağrısı

14.01.2020 21:34 | Son Güncelleme

Irak’taki Şii lider Mukteda El Sadr Iraklılar’ı Amerika’yı protesto etmeye çağırdı. Amerika’nın Irak’taki varlığını eleştiren El Sadr Twitter’dan attığı mesajında Amerika’ya karşı gösteri düzenlenmesi için milyonları sokaklara dökülmeye çağırdı

Iraklı Şii Liderden ABD Karşıtı Gösteri Çağrısı

Irak’taki Şii lider Mukteda El Sadr Iraklılar’ı Amerika’yı protesto etmeye çağırdı. Amerika’nın Irak’taki varlığını eleştiren El Sadr Twitter’dan attığı mesajında Amerika’ya karşı gösteri düzenlenmesi için milyonları sokaklara dökülmeye çağırdı.

Amerika’nın İranlı general Kasım Süleymani’yi hava operasyonuyla Irak topraklarında öldürmesini ve ülkedeki askeri varlığını sürdürmede ısrar ediyor olmasını geçtiğimiz günlerde de sert bir şekilde eleştiren El Sadr, Salı günü bu mesajını yineledi.

El Sadr bu kez Iraklılar’ı Amerika’yı protesto etmek üzere büyük bir gösteri düzenlemeye çağırdı.

El Sadr Twitter’dan aktardığı mesajında “Allah’ın askerleri, milletin askerleri, haydi! Amerika’nın buradaki varlığını ve hak ihlallerini kınamak için milyonlardan oluşan bir yürüyüş düzenleyin!” ifadelerini kullandı.

Mesajda sözkonusu yürüyüşün nerede ve ne zaman düzenlenmesi gerektiğiyle ilgili bir ayrıntı yer almadı.

Diğer taraftan, başkent Bağdat’taki Tahrir Meydanı’nda geçen yıl Ekim ayının başında patlak veren hükümet karşıtı gösteriler de hala devam ediyor.

El Sadr’ın çağrısı doğrultusunda kitlesel bir gösteri düzenlenmesi halinde farklı gösterici gruplar arasında çatışma yaşanabileceği endişesi de gündemde.

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