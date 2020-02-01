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Iraklı Şii merci, İran’ın Büyükelçisi’ni ülkesini terk etmeye çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 10:53 | Son Güncelleme

Iraklı Şii mercilerinden Hasan Musevi, İran’ın Bağdat Büyükelçisi’ni ülkeyi terk etmeye çağırdı.Iraklı Şii mercilerinden Hasan Musevi, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak İran’ın Bağdat Büyükelçisi ve bütün konsolosluklarının ülkeyi 2 gün içerisinde terk etmelerini isteyerek aksi takdirde farklı tutumlarının olacağını söyledi.

Iraklı Şii mercilerinden Hasan Musevi, İran’ın Bağdat Büyükelçisi’ni ülkeyi terk etmeye çağırdı.
Iraklı Şii mercilerinden Hasan Musevi, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak İran’ın Bağdat Büyükelçisi ve bütün konsolosluklarının ülkeyi 2 gün içerisinde terk etmelerini isteyerek aksi takdirde farklı tutumlarının olacağını söyledi. Musevi, İran’ı bölgedeki fitnenin başlıca nedeni olmakla suçluyor.
Irak’ta geçen yıl Ekim ayından buyana başlayan protesto gösterilerinde İran egemenliğini reddeden protestocular Hamaney ve Süleymani posterlerini ateşe vermişti.

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