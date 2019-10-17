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Iraklı spiker Amanc Baban ve ailesini öldürdüler

DÜNYA HABERLERİ  | 17.10.2019 00:21 | Son Güncelleme

Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlenen silahlı saldırıda yerel NRT TV spikeri Amanc Baban, eşi ve çocuğuyla öldürüldü.

Iraklı spiker Amanc Baban ve ailesini öldürdüler

Yerel basında çıkan haberlere göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) muhalefet cephesinde yer alan Yeni Nesil Hareketi'ne yakınlığıyla bilinen NRT TV'nin spikeri ve program sunucusu Baban, kent merkezindeki otobüs terminali yakınında kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırı sonucu Baban'ın yanı sıra eşi ve çocuğu olay yerinde hayatını kaybetti.

NRT TV, olayı doğrularken saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ırak NRT TV Amanc Baban

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