Iraklı Sünni lider Nuceyfi: “İran’ın projesine karşı koyacağız”

Irak Karar İttifakı Başkanı Sünni lider Usame Nuceyfi, bölgeyi ve Irak’ı istila eden İran’ın projesine karşı koyacaklarını söyledi.

Musul ve Irak’taki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Nuceyfi, “Davamızı sadece Musul’da değil Irak’ın her yerinde son nefese kadar savunacağız. Irak’ı istila eden bir tuhaf proje var. Biz bunu reddediyoruz. Irak ve Musul’un Arap kimliğini savunmaya devam edeceğiz” dedi.

Musul’daki yeni vali seçimlerini değerlendiren Nuceyfi, “Musul’da yaşananlar İran’ın projesi. Yeni vali Mansur Murid İran projesinin aletlerinden biridir” şeklinde konuştu.

Şii milis gücü Haşdi Şabi yanlısı olduğu iddia edilen yeni valiyi eleştiren Nuceyfi, “Valilik makamı 6 milyon dolara satın alındı” dedi.

Musul’da Mart ayında gerçekleşen ve 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği feribot faciası sonrası Vali Nofel Agub Sultan görevden alınmıştı. Musul Vilayet Meclisi ise, siyasi taraflar arasındaki anlaşmazlıklar sonucu bu sürede yeni valiyi seçememişti. Meclis’te yapılan olağanüstü toplantıda sonrasında ise Musul Milletvekili Mansur el-Marid oy birliğiyle yeni vali seçilmişti.

