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Iraklı Türkmen aşiretlerinden Barış Pınarı Harekatı’na tam destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 18:32 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na Iraklı Türkmen aşiretlerden tam destek geldi.TSK ve Suriye Milli Ordusu’nun gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı hızla devam ederken, harekata destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na Iraklı Türkmen aşiretlerden tam destek geldi.
TSK ve Suriye Milli Ordusu’nun gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı hızla devam ederken, harekata destek mesajları gelmeye devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı’na Iraklı Türkmen aşiretlerinden de tam destek geldi. Türk hükümeti ve Türk askerinin Fırat’ın doğusunda PKK/YPG terör örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği askeri harekata güvenli bölgenin sağlanması için tam destek verildiği aktarıldı. Türkmen aşiretlerin lideri Feyzullah Sarı Kahya, “Biz Türkmenler olarak her zaman teröre karşı ve terörü yok eden güçleri destekliyoruz. İnşallah bu operasyon başarılı olacak. Çünkü Türkiye her zaman bölgenin istikrarını, huzurunu ve barışı sağlamak isteyen bir güç” ifadelerini kullandı.
Karanaz aşiret reisi Burhan Tayyip ise, “Türkiye terörü yok etmek istiyor. Siyaset yoluyla çaba gösterdi ama yetmedi ve Türkiye haklı olarak şimdi de askeri güç kullanıyor. Türkiye’nin Suriye ve Irak topraklarında gözü yoktur. Bölgede güvenli bölge sağlıyor, terörü yok etmek istiyor. Biz de Fırat’ın doğusunda gerçekleştirdiği harekata tam destek veriyoruz” dedi.
Ülkesine zarar gelen her ülkenin kendini korumaya hakkı olduğunu kaydeden Hişam Avcı, “Türkiye güvenli bölge kurmak istiyor ve Suriyeli göçmenlerin tekrar kendi ülkelerine dönmelerini sağlamak istiyor” dedi. Avcı, “Allah Türk askerini korusun. Ne yazık ki bazı Müslüman ülkeler harekatı kınıyor. Müslüman bir ülkede çocukları ve sivilleri öldürüyorlar ama terörü yok eden bir ülkeyi kınıyorlar” ifadelerini kullandı.
Irak Türkmen Cephesi Siyasi Büro Sorumlusu Mardin Gökkaya da, “Türkiye sınırını, devletini korumak zorunda ve dolasıyla harekatı gerçekten destekliyoruz. Bunu meşru müdafaa hakkı olarak görüyoruz” dedi.

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