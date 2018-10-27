KİLİS (AA) - Irak'taki iç karışıklıktan kaçan ve Türkiye'nin desteğiyle terör örgütlerinden temizlenen Suriye'deki güvenli bölgelere sığınan Iraklı Türkmenler, ülkelerine dönüyor.

Kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu yaklaşık 350 Türkmen, gümrük işlemlerinin ardından Suriye plakalı araçlarla Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgeye getirildi.

Irak Konsolosluğu ve Kilis Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince kontrolleri yapılan Türkmenlere, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca içerisinde konserve, ekmek, su, bisküvi ve battaniyeden oluşan yardım paketleri ile okul çağındaki öğrenciler için kırtasiye seti dağıtıldı.

Yapılan kontrolün ardından Iraklı Türkmenler, Türkiye üzerinden otobüslerle ülkelerine gitmek üzere yola çıktı.

