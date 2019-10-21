HABER

Iraklı Türkmenlerden mutabakata destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 16:13 | Son Güncelleme

Iraklı Türkmenler, Türkiye ile ABD arasındaki mutabakatı memnuniyetle karşıladı.Duhok İl Konsey üyesi Fatihi Mahmood Ismael, Türkiye ve ABD arasında Suriye’nin kuzeydoğusu için varılan mutabakata ilişkin, gerginliği azaltmak ve sivilleri korumaya yönelik her türlü çabayı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Iraklı Türkmenlerden mutabakata destek

Iraklı Türkmenler, Türkiye ile ABD arasındaki mutabakatı memnuniyetle karşıladı.
Duhok İl Konsey üyesi Fatihi Mahmood Ismael, Türkiye ve ABD arasında Suriye’nin kuzeydoğusu için varılan mutabakata ilişkin, gerginliği azaltmak ve sivilleri korumaya yönelik her türlü çabayı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Ismael, mutabakatın bu toprakların kadim sahipleri olan Türkler ile Kürtleri ayrıştırma çabalarının boşa çıkarılmış olması açısından çok önemli bir gelişme olduğunu açıkladı. Fatihi Mahmood Ismael, "Bu toprakların kadim sahipleri olan Türkler ile Kürtleri ayrıştırma çabalarının boşa çıkarılmış olması açısından çok önemli bir gelişmenin yanı sıra bölgedeki gerginliği azaltmak ve sivilleri korumak için atılan her adımı ve her türlü çabayı memnuniyetle karşılıyoruz. Temennimiz bu coğrafyaya huzurun ve barışın hakim olmasıdır" dedi.

PARTNER Onu bir de çocukken görün Onu bir de çocukken görün
Şehit ağabeyi: Kardeşimin intikamı alındı, içimiz rahatladıŞehit ağabeyi: Kardeşimin intikamı alındı, içimiz rahatladı
Bakan Akar'dan flaş açıklama: Saldırılara karşı...Bakan Akar'dan flaş açıklama: Saldırılara karşı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

İran'dan Türkiye açıklaması: Reddediyoruz!

İran'dan Türkiye açıklaması: Reddediyoruz!

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Bu bir ateşkes değildir

Bakan Akar 120 saat biterken uyardı!

Rasulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı

Teröristlerin tünel sistemi ortaya çıkarıldı

İstiklal Caddesi'nde hareketlilik

İstiklal Caddesi'nde hareketlilik

İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi

Dikkat! Bu ilçelerde su kesintisi olacak

Ankara'da servis minibüsü devrildi: 15 yaralı

Ankara'da servis minibüsü devrildi: 15 yaralı

Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.