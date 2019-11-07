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Iraklı üniversite öğrencisi silahla yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 23:40 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta çıkan kavgada Iraklı üniversite öğrencisini silahla yaralayıp kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta çıkan kavgada yabancı uyruklu bir üniversite öğrencisi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehterçeşme Mahallesi 1944. Sokak'taki bir kafede oturan Iraklı üniversite öğrencisi M.A'nın yanına gelen bir kişi, A'yı kafeden uzaklaştırdı. Bu sırada A'nın yanına iki kişi daha yaklaştı.

Şüphelilerden biri üzerindeki silahı çıkararak, bir süre tartıştıkları M.A'ya ateş etti.

Yaralanan M.A. yakınlardaki bir sitenin güvenlik kulübesine sığınırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Yaralı üniversite öğrencisi ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede araştırma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Iraklı Silahlı kavga

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