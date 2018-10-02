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Iraklı yatırımcı, Türk vatandaşı olmak istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 12:53 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesine 150 milyonluk yatırım yapıp, bisküvi fabrikası kuran Irak uyruklu Abdurrahman Zade, Türk vatandaşlığı almak istiyor.

Iraklı yatırımcı, Türk vatandaşı olmak istiyor

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA'nın Ereğli ilçesine 150 milyonluk yatırım yapıp, bisküvi fabrikası kuran Irak uyruklu Abdurrahman Zade, Türk vatandaşlığı almak istiyor. 1,5 yıldır Ereğli'de yaşadığını belirten Zade, nisan ayında Türk vatandaşlığı için müracaatta bulunduğunu; ancak şu ana kadar sonuç alamadığını belirtti.
Gıda sektörü üzerine 18 yıldır çalışan Abdurrahman Zade, Irak'ın Erbil ilçesinde yaşarken, 2017'de Ereğli ilçesine 150 milyonluk yatırım yaparak, bisküvi fabrikası kurdu. Günlük 220 ton üretim kapasiteli tesiste 413 kişi istihdam edildi. İşçilerin büyük bölümünün Ereğli halkından olduğunu belirten Abdurrahman Zade, bu yılbaşından itibaren üretime başladıklarını ve şu an kapasitelerinin yüzde 30'u kadar üretim yaptıkları için işçi sayısının az olduğunu belirtti. Yüzde 100 kapasite ile üretim yapmaya başladıklarında işçi sayısının artacağını dile getiren Zade, niçin Türkiye'ye yatırım yaptığını da anlattı.
'BİR AN ÖNCE TÜRK VATANDAŞI OLMAK İSTİYORUM'
Türk vatandaşlığı hakkı elde etmek için Türkiye'ye yatırım yapmaya karar verdiğini belirten Abdurrahman Zade, "18 yıldır gıda sektörüyle uğraşıyorum. Avrupa'ya ya da Türkiye'ye yatırım yapmak için 2 yıl araştırma yaptık. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı yatırımcıya destek olacaklarını ve Türk vatandaşlığı hakkını vereceklerini söyleyince yatırımı Türkiye'ye yapmaya karar verdim'' diye konuştu.
Fabrika için 150 milyonluk yatırım yaptığını dile getiren Zade, ''Üretimimizin yüzde 100'ü ihraç ediliyor. 13 ülkeye şu ana kadar 8 milyon dolar ihracat yaptık. Yıl sonuna kadarki hedefimiz 15 milyon dolar'' dedi.
Türkiye'ye 2008'den itibaren sürekli gelip, gittiğini belirten Abdurrahman Zade, son 1,5 yıldır da Ereğli'de yaşadığını söyledi. Türk vatandaşı olmak istediğini dile getiren Zade, ''Yabancı yatırımcılara Türk vatandaşı olunması konusunda kolaylık sağlanıyor. Ben de Türk vatandaşı olmak için başvurdum; ama şu ana kadar çeşitli prosedürler nedeniyle olamadım. Bir an önce Türk vatandaşlığı hakkına sahip olmak istiyorum. Türk vatandaşı olduktan sonra işlerimiz daha kolaylaşacak. İhracat için yurt dışına daha kolay çıkacağım'' dedi.

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Iraklı yatırımcı, Türk vatandaşı olmak istiyorIraklı yatırımcı, Türk vatandaşı olmak istiyorIraklı yatırımcı, Türk vatandaşı olmak istiyorIraklı yatırımcı, Türk vatandaşı olmak istiyor

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