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Iraklı yetkililer Esed rejimiyle sınır bölgesini değerlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 20:09 | Son Güncelleme

Iraklı yetkililer Esed rejimiyle sınır bölgesini değerlendirdi

BAĞDAT (AA) - Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Başkan Vekili Korgeneral Abdulemir Yarullah'ın Suriye rejiminin Bağdat Büyükelçisi Sattam Cedan ile Suriye'nin doğusundaki operasyonlar ve iki ülke arasındaki Husaybe Sınır Kapısı'nın yeniden açılması konularını görüştüğü açıklandı.

Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede Suriye'nin doğusundaki operasyonlar ve Irak ile Suriye arasındaki Husaybe Sınır Kapısı'nın açılması konuları ele alındı.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasında güvenlik alanındaki iş birliği meselesi de değerlendirildi.

Husaybe Sınır Kapısı, Irak'ın Enbar ile Suriye'nin Deyrizor kentleri arasında bulunuyor.

Irak’ın Suriye ile "Kaim", "El-Velid" ve "Rabia" adlı üç sınır noktası daha bulunuyor.

ABD ve Fransa'nın destek verdiği terör örgütü YPG/PKK, 11 Eylül 2018'den bu yana DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar düzenliyor.

DEAŞ'lılar, Suriye'de halihazırda Bagoz dışında, Esed rejimi güçlerince kuşatılan Humus çöl bölgesinde de bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat ırak Suriye

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