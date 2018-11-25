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Iraklı yetkililerin cenaze için 4 bin 500 dolar istediği iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 25.11.2018 16:26 | Son Güncelleme

MERSİN'den çalışmak için gittiği Irak'ın Kerbela kentinde, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren mobilya ustası Yusuf Tutkal'ın (36) cenazesinin Türkiye'ye gönderilmesi için Irak hükümetince 4 bin 500 dolar talep edildiğini öne süren aile, devletten yardım bekliyor.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'den çalışmak için gittiği Irak'ın Kerbela kentinde, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren mobilya ustası Yusuf Tutkal'ın (36) cenazesinin Türkiye'ye gönderilmesi için Irak hükümetince 4 bin 500 dolar talep edildiğini öne süren aile, devletten yardım bekliyor. Mersin'de oturan Asya ve Nisa isimli 2 kız çocuk babası mobilya ustası Yusuf Tutkal, kredi borçlarını ödemek için 3 yıl önce Irak'ın Kerbela kentindeki bir mobilya atölyesinde iş bulup, çalışmaya başladı. En son 1,5 ay önce Mersin'e gelen Tutkal, Kerbela'da 14 Kasım akşamı uykusunda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Tutkal'ın cenazesi, bir hastanenin morguna kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından hazırlanan ölüm evrakı ise dün Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak Konsolosluğu'na gönderildi. Iraklı yetkililer Tutkal'ın cenazesinin Türkiye'ye gönderilmesi için 6 bin dolar talep etti. Mersin'deki aile yapılan görüşmeler sonucunda talep edilen tutarı 4 bin 500 dolara kadar indirdi. Buna rağmen söz konusu parayı ödeyemeyeceklerini belirten aile, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. 'BABAMI HENÜZ GÖMMEDİK Kİ' Yaşadığı acıyı dile getiren gözü yaşlı eş Cemile Tutkal (30), "Benim 2 tane çocuğum var. Daha çok küçükler, ölümü kavrayamayacak yaştalar. O yüzden şu an küçük kızım, 'Babamı henüz gömmedik ki; babam ölsün' gibi şeyler söylüyor. Çünkü çocuk bir mezar görmek istiyor. Fakat kendimizi ikna edemedik ki, çocukları ikna edelim. En azından eşimin bir mezarı olsun. Sonuçta büyüme sürecinde de babalarını görmek isteyecekler. Eşimin buraya gömülmesini istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan çok rica ediyorum, lütfen yardımcı olun. Salı gününe kadar bu paranın ödenmesi gerekiyor. Bu konuda yardım istiyorum" dedi. 'GELMESİNİ İSTİYORUZ' Yusuf Tutkal'ın ağabeyi Tufan Tutkal ise şunları söyledi: "Kardeşim çocuklarına daha iyi bir hayat sağlayabilmek adına Irak'a gidip mobilya atölyesinde çalışıyordu usta olarak. En son 1,5 ay kadar önce buradaydı, izne gelmişti. 14 Kasım gecesi uykusunda vefat etmiş. Irak yetkilileri tarafından yapılan incelemede, uykusunda kalp krizi geçirdiği bize iletildi. Konsoloslukla yaptığımız görüşmelerde, Irak kanadından bir evrak beklediklerini söylediler. Bizim çabalarımız ve konsolosluktaki insanların yardımı ile bu evrak 8 günde yapıldı. Türkiye'ye gönderilmesi için 6 bin dolar gerekli olduğunu söylediler. Kendileri ile yaptığımız görüşme sonucu bu miktarı 4 bin 500 dolara indirebildik, fakat şu anki şartlarda bu parayı bulmamız mümkün değil. Bu parayı bulamazsak, kardeşimin iznimiz dahilinde Irak'a gömülebileceğini söylediler. Ailesi, ağabeyi, babası, kardeşleri ve çocukları olarak bir an önce cenazenin gelmesini istiyoruz."

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