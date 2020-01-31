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Iraklılar ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 15:09 | Son Güncelleme

Iraklılar ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını protesto etti

BAĞDAT (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesine ilişkin sözde barış planı Irak'ın başkenti Bağdat'ta protesto edildi.

Bağdat'ta cuma namazının ardından İmam Azam Külliyesi'nde toplanan Iraklılar, Trump'ın sözde barış planına tepkilerini dile getirdi.

Irak ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, Filistin davasına desteklerini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin ırak

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