Iraklılar sanatla terapiyle depresyondan kurtulmaya çalışıyor

Kurs sayesinde basit gereçlerle tedavi olmayı öğrendiğini ve bunun kendisine ilham verdiğini belirten Ferkad, "Sanatçı olmadan sanatla uğraşma yetisine sahip oldum. Bu tecrübeden dolayı çok mutluyum. Eşim de bu tecrübemden mutlu ve bana destek veriyor." dedi.

Derslere katılan İngilizce Öğretmeni Feyruz Ferkad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uzun dönemdir stresle boğuşuyorum. Irak'ta psikiyatriste gitme kültürü olma da ilgili doktorlara gittim ve tedavi için bu yönteme başvurmaya karar verdim. Kurs ihtiyacım olan sanat ve terapiyi bir araya getiriyor. Bunun için de özel bir yeteneğe gerek yok." dedi.

Bağımsız sanatçılar tarafından desteklenen Bağdat'taki ilk "sanat terapi evi"nde, haftanın 2 günü ücretsiz resim, dans ve müzik gibi alanlarda terapi amaçlı dersler veriliyor.

BAĞDAT (AA) - NAZA MUHAMMED - Uzun yıllardır iç savaş ve istikrarsızlıkla boğuşan Irak halkı, başkent Bağdat'ta yaygın olmayan "sanatla terapi" yöntemiyle depresyon ve toplumsal sorunların üstesinden gelmeye çalışıyor.

Kursiyerlerden boyacı Hakim Nasır da "Irak'ta sanat yöntemiyle tedavinin adı kulağa çok tuhaf geliyor. Irak'ta tedavi için sanat yerine daha çok tıbbi yöntemler tercih ediliyor. Sanatın insan bedenine girip ve tedaviye yardımcı olabileceğinin farkına vardım. Bunun tedaviye çok olumlu etkisi var." diye konuştu.

- Sanat ve ilmin bir araya geldiği nokta

Irak'taki Alman Goethe Enstitüsü Müdürü ve Sanat Evi Koordinatörü Hilla Mevees, "Tedavide sanat ve sporu kullanma yöntemi, müziğin bir araya gelmesi sonucu psikolojiyi etkiliyor. Üzerinde durduğumuz en önemli şey de sanat tekniklerini kullanarak insanların gelişmesidir." dedi.

İlk ay 20 kişinin katılımıyla kursa başladıklarını dile getiren Mevees, "Kurs ücretsiz olup ve sadece kayıt için sembolik bir ödeme yapılıyor. Kursa herkes kayıt yaptırabilir ve katılım için herhangi bir şart koşulmuyor. Önümüzdeki süreçte kurs sayısının da artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Iraklı müzisyen ve sanatçı Emin Mikdad da resim, dans, edebiyat ve müzik gibi birçok sanat dalında faaliyetlere katıldığını, hepsinin toplum ve psikoloji üzerinde etkileri olduğunu belirtti.

Mikdad, başlangıçta kursa tedavi amaçlı katılanların çoğunda faydalı olup olmayacağı yönünde şüpheler bulunduğunu ancak şu anda güven ve memnuniyet oluşmaya başladığını kaydetti.

