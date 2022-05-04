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  4. Iraklıya sahte polis şoku! Caddede yürürken 4 bin dolarını kaptırdı

Iraklıya sahte polis şoku! Caddede yürürken 4 bin dolarını kaptırdı

04.05.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta yaşayan Irak uyruklu Fuat Sabeery Mahmud, caddede yürürken hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre, kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişi, kimliğinin sahte olduğunu söyleyip gözaltına almakla tehdit ettikleri Mahmud'dan 4 bin dolar aldıktan sonra kayıplara karıştı.

Akılalmaz olay, 26 Eylül Salı günü akşam saatlerinde Esenyurt Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, iki yıldır Türkiye'de yaşayan Irak uyruklu Fuat Sabeery Mahmud, arkadaşı ile kafeden çıktıktan sonra 3 kişi yanlarına geldi. Kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, Mahmud ve arkadaşından kimliklerini göstermelerini istedi.

"KİMLİĞİN SAHTE" DEYİP KARAKOLA ÇAĞIRDILAR

Mahmud'un kimliğini inceleyen kişi, diğer yandan biri ile telefonla konuşmaya başladı. Bir süre sonra polis olduğunu iddia eden kişi, Mahmud'a "Kimliğinde sorun var. Numara ve isim uyuşmuyor. Sen çıkmıyorsun. Kimliğin sahte. Bizimle karakola gelmen lazım" dedi. Bunun üzerine Mahmud ve kendilerini polis olarak tanıtan kişiler arasında pazarlık başladı. Mahmud'un 4 bin dolarını alan şüpheliler, daha sonra olay yerinden uzaklaştı. 4 bin dolarını kaptıran Iraklının, polise giderek şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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"10 BİN DOLAR İSTEDİLER"

Başından geçenleri anlatan Fuat Sabeery Mahmud, şüphelilerin önce kendisinden 10 bin dolar istediğini, sonra da 4 bin dolara ikna olduğunu söyleyerek, "Benim kimliğimi istediler. Kimliğimi incelediler. Daha sonra sahte olduğunu söylediler. Karakola gelmem gerektiğini söyleyince, korktum. Türkçe bilmiyorum. Onlar ne dediyse onu yaptım. Benden 10 bin dolar istediler. Fazla olduğunu söyledim. Daha sonra da, '2 bin dolar vereyim, bu konu kapansın' dedim. En son 5 bin dolara olabileceğini söyledi. 4 bin dolara anlaştık. 2 bin dolar borç aldım. Üzerine de ben kendi paramı koydum. Kendilerini polis olarak tanıttılar. Cüzdanı hızlı bir şekilde açıp kapattı. Ne olduğunu anlamadım, göremedim. Okuyamadım" dedi. (DHA)

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