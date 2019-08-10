HABER

Irak’ta 1 ABD askeri öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 19:24 | Son Güncelleme

ABD öncülüğünde terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri Irak’ın Musul kentinde bir Amerikan askerin öldüğünü duyurdu.Irak’taki koalisyon güçleri tarafından yapılan açıklamada, Irak güçlerine müsteşarlık yapan bir ABD askerinin görev sırasında Musul’da hayatını kaybettiğini belirtildi.

ABD öncülüğünde terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri Irak’ın Musul kentinde bir Amerikan askerin öldüğünü duyurdu.
Irak’taki koalisyon güçleri tarafından yapılan açıklamada, Irak güçlerine müsteşarlık yapan bir ABD askerinin görev sırasında Musul’da hayatını kaybettiğini belirtildi. Açıklamada ABD’li askerin kimliğine ve ölüm nedenine yer verilmedi.
Irak’ta 2014 yılındaki DEAŞ işgalinin ardından sayıları 5 bin ile 10 bin arası olarak tahmin edilen Amerikan askeri bulunuyor.

PARTNER Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde... Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde...
Vicdansızlık! Arabanın içinde bırakıp alışverişe gittilerVicdansızlık! Arabanın içinde bırakıp alışverişe gittiler
İnegöl’ün Aslan’ı satıldıİnegöl’ün Aslan’ı satıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Parti'de istifa

Bahçeli'nin çağrısının ardından İYİ Parti'de istifa

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Akar'dan net mesaj: Akıllarını başlarına toplamaları lazım

Akar'dan net mesaj: Akıllarını başlarına toplamaları lazım

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vicdansızlık! Arabanın içinde bırakıp alışverişe gittiler

Vicdansızlık! Arabanın içinde bırakıp alışverişe gittiler

Kurban eti nasıl pişirilir? Lezzetli ve ağızda dağılan kavurma tarifi! (Video)

Ağızda dağılan kavurma nasıl yapılır?

Kurban bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için anlamlı ve güzel bayram mesajları!

Kurban bayramı mesajları

Muş'ta HDP İl Başkanı Ferhat Çakı gözaltına alındı

HDP'li İl Başkanı gözaltında!

Bayram namazı Zonguldak 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Zonguldak için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Yozgat 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Yozgat için bayram namazı saati kaç?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.