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Irak'ta 1 milyon 600 bin kişi iç göçmen durumunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 15:44 | Son Güncelleme

Irak'ta 1 milyon 600 bin kişi iç göçmen durumunda

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Irak'ta hala 1 milyon 600 bin insanın iç göçmen durumunda olduğunu açıkladı.

UNDP'nin Irak ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Irak'ta terör olayları ve çatışmalar nedeniyle evlerini terk eden 1 milyon 600 bin sivilin hala iç göçmen durumunda bulunduğu belirtildi.

İç göçmenlerin ağırlıklı olarak ikamet ettiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) şehirlerin, 253 bin Suriyeli sığınmacıya da ev sahipliği yaptığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca UNDP'nin iç göçmen ve sığınmacıları barındıran taraflarla ortak çalışmalar yürüttüğü ve söz konusu sivillerin yaşamlarını kolaylaştırmak için pratik çözümler bulmaya çalıştığı ifade edildi.

Irak'ta, terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Musul başta olmak üzere ülke topraklarının içte birini ele geçirmesinden sonra, yaklaşık 5 milyonun üzerinde sivil evlerini terk ederek güvenli bölgelere sığınmak zorunda kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ırak İç Göçmen UNDP

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