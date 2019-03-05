HABER

Irak'ta 100 bin Ezidi DEAŞ nedeniyle ülkeyi terk etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 19:06 | Son Güncelleme

Irak'ta 100 bin Ezidi DEAŞ nedeniyle ülkeyi terk etti

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), terör örgütü DEAŞ nedeniyle 2014'ten bu yana yaklaşık 100 bin Ezidi'nin Irak'ı terk ederek farklı ülkelere sığındığını açıkladı.

IKBY'deki Evkaf ve Din İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ unsurlarınca 3 Ağustos 2014'ten itibaren çoğunluğu Sincar'da yaşayan Ezidilere karşı işlenen suçlara ilişkin veriler paylaşıldı.

Söz konusu verilerin Birleşmiş Milletler tarafından da teyit edildiği vurgulanan açıklamada, Irak'ta DEAŞ öncesi yaklaşık 550 bin olan Ezidi nüfustan 360 bininin örgütün saldırıları sonrası iç göçmen statüsüne düştüğü ve 100 bininin ise Irak'tan ayrılarak farklı ülkelere sığındığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca DEAŞ saldırılarının başladığı ilk günlerde öldürülen Ezidi sayısının bin 293, ebeveynlerini kaybeden Ezidi çocuk sayısın ise 2 bin 745 olduğu kaydedildi.

Ezidilerin yoğunlukta bulunduğu Sincar ilçesinin tamamen geri alınmasından sonra bölgede şu ana kadar 71 toplu mezar ile onlarca münferit mezarın bulunduğu belirtildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca DEAŞ unsurlarınca kaçırılan 3 bin 548'i kadın, 2 bin 869'u erkek toplam 6 bin 417 Ezidi'den şu ana kadar sadece 3 bin 371'inin örgütten kurtarılabildiği ifade edildi.

Irak'ın en kadim dini azınlıklar grubunda yer alan Ezidiler, DEAŞ saldırıları öncesi Musul'un batısında yer alan Sincar ilçesi ile Duhok vilayetinin farklı bölgelerinde ikamet ediyordu. Örgütün saldırıları sonrası pek çok Ezidi, Duhok'taki çadır kamplara sığınmak zorunda kalırken bazıları ise Türkiye'nin açtığı kamplara yerleştirildi.

Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığı ve ilçenin kurtarılmasına rağmen yeniden imar edilmemesi nedeniyle, binlerce Ezidi hala çadır kamplarında yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor.

Eski sahibini gören köpek çılgına döndü Eski sahibini gören köpek çılgına döndü
AK Parti'nin Esenyurt mitingiAK Parti'nin Esenyurt mitingi
Kayalıklarda 2 gündür mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardıKayalıklarda 2 gündür mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ ezidi ırak

En Çok Okunan Haberler

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Milli Eğitim Bakanı duyurdu! Sona gelindi

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

Yeni parti iddialarına AK Partili Naci Bostancı'dan yanıt!

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

İçişleri Bakanı Soylu telefonuna gelen fotoğrafları anlattı

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

'İlk kez açıklıyorum' dedi ve duyurdu: Ya ölüdür ya da tutukludur

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de köpeği otomobilin arkasına bağlayıp, kilometrelerce sürüklediler

Bunun adı vahşet! Yürek sızlatan görüntü

Bakan Varank: Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu

Bakan Varank: CHP Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu

Tekirdağ'da cinsel istismar iddiası

Mide bulandıran olay! Henüz 15 yaşında

Bakan Akar: KKTC, orada hak sahibidir

Bakan Akar'dan KKTC açıklaması

Kırmızı bültenle aranan şüpheli, Yunanistan'da yakalandı

Yunanistan Türkiye'ye iade edecek!

Kazada yol ortasında can pazarı: 2'si ağır 8 yaralı

Yol ortasında can pazarı! Korkunç kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.