Irak'ta 100 bin Ezidi DEAŞ nedeniyle ülkeyi terk etti

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), terör örgütü DEAŞ nedeniyle 2014'ten bu yana yaklaşık 100 bin Ezidi'nin Irak'ı terk ederek farklı ülkelere sığındığını açıkladı.

IKBY'deki Evkaf ve Din İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ unsurlarınca 3 Ağustos 2014'ten itibaren çoğunluğu Sincar'da yaşayan Ezidilere karşı işlenen suçlara ilişkin veriler paylaşıldı.

Söz konusu verilerin Birleşmiş Milletler tarafından da teyit edildiği vurgulanan açıklamada, Irak'ta DEAŞ öncesi yaklaşık 550 bin olan Ezidi nüfustan 360 bininin örgütün saldırıları sonrası iç göçmen statüsüne düştüğü ve 100 bininin ise Irak'tan ayrılarak farklı ülkelere sığındığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca DEAŞ saldırılarının başladığı ilk günlerde öldürülen Ezidi sayısının bin 293, ebeveynlerini kaybeden Ezidi çocuk sayısın ise 2 bin 745 olduğu kaydedildi.

Ezidilerin yoğunlukta bulunduğu Sincar ilçesinin tamamen geri alınmasından sonra bölgede şu ana kadar 71 toplu mezar ile onlarca münferit mezarın bulunduğu belirtildi.