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  4. Irak'ta 111 gösterici daha serbest bırakıldı

Irak'ta 111 gösterici daha serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 17:08 | Son Güncelleme

Irak'ta 111 gösterici daha serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler sırasında gözaltına alınan eylemcilerden 111'i daha serbest bırakıldı.

Irak Yüksek Yargı Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, halihazırda gözaltında bulunan gösterici sayısının 91 olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca geçen ekim ayından bu yana devam eden gösteriler sırasında gözaltına alınan eylemcilerden 111'inin daha serbest bırakıldığı, böylece serbest bırakılan gösterici sayısının 2 bin 811'e ulaştığı aktarıldı.

Yüksek Yargı Meclisi, son olarak 18 Aralık 2019'da yaptığı açıklamada, gözaltına alınan göstericilerden 2 bin 700'ünün serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık 2019'daki açıklamasına göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

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hükümet karşıtı gösteriler ırak serbest bırakıldı

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