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Irak’ta 136 dönümlük tarla kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 15:58 | Son Güncelleme

Irak’ta dün meydana gelen yangınlarda 136 dönümlük tarlanın kül olduğu belirtildi.Irak Sivil Savunma Müdürlüğü, Irak’ın farklı bölgelerinde meydana gelen yangına ilişkin açıklama yaparak, yangın nedeniyle 136 dönüm arpa ile buğday tarlasının yok olduğunu, 334 dönüm tarlanın da kurtarıldığını söyledi.

Irak’ta dün meydana gelen yangınlarda 136 dönümlük tarlanın kül olduğu belirtildi.
Irak Sivil Savunma Müdürlüğü, Irak’ın farklı bölgelerinde meydana gelen yangına ilişkin açıklama yaparak, yangın nedeniyle 136 dönüm arpa ile buğday tarlasının yok olduğunu, 334 dönüm tarlanın da kurtarıldığını söyledi. Selahattin iline bağlı Dur ilçesindeki bir arpa tarlasında çıkan yangın nedeniyle 10 dönümün kül olduğunun ve 80 dönümün kurtarıldığının belirtildiği açıklamada, yine Selahattin iline bağlı Alem ilçesinde de 19 dönümün yandığı, Kerkük’e bağlı Dakuk ilçesinde de 195 dönümlük buğday tarlasının 5’nin yandığı, Havice ilçesinde ise 15 dönüm buğday tarlası kül olurken 15 dönüm tarlanın kurtarıldığı, Münazere ilçesinde meydana gelen yangında 5 dönüm buğday tarlasının yanarken 25 dönümün kurtarıldığı ve Riyaz ilçesindeki yangında ise 15 dönümlük buğday tarlasının yandığı kaydetti.
Dünden bu yana Irak’ın farklı bölgelerinde meydana gelen tarla yangınlarının terör örgütü DEAŞ’ın yaptığı söylenirken, bazı kaynaklar bunun bir sabotaj olduğu iddiasında bulundu.
Irak’ta son 30 yılın en yağışlı kışının ardından hasat mevsimi yaklaşırken meydana gelen yangınlar ülkenin ekonominse büyük bir darbe oldu.
Irak’ta geçtiğimiz yıl da milyonlarca balık nehirlerde esrarengiz bir şekilde ölmüştü.

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