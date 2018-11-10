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Irak'ta 14 DEAŞ'lı öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 18:11 | Son Güncelleme

Irak'ta 14 DEAŞ'lı öldürüldü

MUSUL (AA) - Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ hedeflerine yapılan hava saldırısında 14 terörist öldürüldü.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının, Musul'un batısında yer alan Adşana Dağı'ndaki terör örgütü DEAŞ hedeflerini vurduğunu ifade etti.

Resul, hedeflerin Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer ilçesine yakın olduğunu belirterek, saldırıda 14 teröristin öldürüldüğünü belirtti.

Saldırısı sonrası Irak güvenlik güçlerinin vurulan terör üslerine girdiğini dile getiren Resul, 3 üssün tamamen imha edildiğini aktardı.

Iraklı askeri yetkililer, Aralık 2017'de DEAŞ'ın ülkedeki askeri varlığının büyük oranda sona erdiğini bildirmesine rağmen, örgüte ait uyuyan hücreler zaman zaman Musul, Salahaddin, Enbar ve Kerkük'te güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ ırak

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