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Irak’ta 14 yılda 900 kişi terör suçlamasıyla idam edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 18:56 | Son Güncelleme

Irak İnsan Hakları Komiserliği, son 14 yıl içresinde terör suçlamasıyla 900 kişinin idam edildiği açıkladı.Irak İnsan Hakları Komiserliği tarafından yapılan açıklamada 2005 yılından bu yana cezaevlerinde bulunan 18 bin 306 kişinin idam veya müebbet cezasına çarptırıldığını belirterek bunların 900’nün infazının gerçekleştiğini belirtti.

Irak İnsan Hakları Komiserliği, son 14 yıl içresinde terör suçlamasıyla 900 kişinin idam edildiği açıkladı.

Irak İnsan Hakları Komiserliği tarafından yapılan açıklamada 2005 yılından bu yana cezaevlerinde bulunan 18 bin 306 kişinin idam veya müebbet cezasına çarptırıldığını belirterek bunların 900’nün infazının gerçekleştiğini belirtti. Komiserlikten yapılan açıklamada, Irak yargısının terör eylemi yapan veya terörü teşvik edenleri idam cezasına, terör faaliyetlerine ve cinayete göz yuman veya yataklık edenleri ise müebbet hapse çarptırıldığı belirtilerek “Irak hükümeti, terörle suçlanan kişilerinin yargıları konusunda Birleşmiş Milletler (BM) Irak Yardım Misyonunun belirlediği uluslararası ekipten faydalanması gerekiyor. Terör örgütü DEAŞ’ın işlediği suçlar sıradan değil, sapmış bir fikir doğrultusunda işlenmiştir, bu konu sorgulama esnasında gözönünde bulundurulmalı. Hiçbir mezhep ve etnik grubu temsil etmeyen bütün bu cinayetlerden Irak toplumunun temize çıkarılması gerekiyor” denildi.

Irak’ta özellikle 2003’te Saddam rejiminin ABD tarafından düşürülmesinin ardından terör eylemlerinde ciddi artış yaşanmıştı. Terör örgütü El Kaide’nin yerini alan DEAŞ 2014 -2017 yılları arasında Irak’ın büyük bir bölümünde terör faaliyetlerinde bulunmuştu.

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