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Irak'ta 17 yaşındaki gencin linç edilmesiyle ilgili 5 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 12:10 | Son Güncelleme

Irak'ta 17 yaşındaki gencin linç edilmesiyle ilgili 5 şüpheli yakalandı

BAĞDAT (AA) - Irak İçişleri Bakanlığı, başkent Bağdat'ta göstericilere ateş açtığı iddiasıyla 17 yaşındaki gencin linç edilerek öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Halid Mihanna, Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, 12 Aralık'ta Bağdat'taki Vesbe Meydanı'nda bir gencin öldürülmesi olayıyla bağlantılı olduğu belirtilen 5 kişinin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını belirtti.

Mihanna, söz konusu şahısların nerede ve ne zaman yakalandığına dair bilgi vermedi.

Göstericilerin üzerine ateş açtığı gerekçesiyle 12 Aralık'ta protestocular tarafından öldürüldüğü iddia edilen 17 yaşındaki Heysem Ali İsmail'in yerde sürüklendikten sonra direğe asıldığı görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Ülkedeki en yüksek Şii dini merci Ali es-Sistani, olaydan bir gün sonra yaptığı açıklamada, İsmail'in vahşice öldürülmesi olayını korkunç ve iğrenç bir suç olarak nitelendirmişti.

Irak Yüksek Yargı Meclisi de olaya ilişkin soruşturma başlatılacağını, olaya karışanların tespit edildikten sonra haklarında yakalama kararı çıkarılacağını belirtmişti.

- Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

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Bağdat ırak Vesbe Olayı

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