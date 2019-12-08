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Irak’ta 2 bin 626 protestocu serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 15:25 | Son Güncelleme

Irak’ta hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınan 2 bin 626 protestocunun serbest bırakıldığı açıklandı.Irak Yüksek Yargısı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Ekim ayından bu yana gözaltına alınan protestocuların bugüne kadar 2 bin 626’sının serbest bırakıldığı belirtildi.

Irak’ta hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına alınan 2 bin 626 protestocunun serbest bırakıldığı açıklandı.
Irak Yüksek Yargısı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Ekim ayından bu yana gözaltına alınan protestocuların bugüne kadar 2 bin 626’sının serbest bırakıldığı belirtildi. Serbest bırakılan protestocuların hepsinin barışçıl protestocular olduğu ve herhangi bir şiddet eyleminde bulunmadıkları belirtilen açıklamada, haklarında cinayet suçlaması bulunan 181 kişinin soruşturmasının hala devam ettiği aktarıldı.
Irak’ta 1 Ekim’den bu yana başlayan protestolarda güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanması sonucu 400’den fazla protestocu hayatını kaybederken, yaklaşık 20 bin kişi de yaralandı.

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