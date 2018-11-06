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Irak'ta 200'den fazla toplu mezar bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 13:23 | Son Güncelleme

BM, Irak'ta daha önce DEAŞ'in kontrolündeki bölgelerde 200'den fazla toplu mezar bulunduğunu bildirdi

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Irak'ta daha önce terör örgütü DEAŞ'in kontrol ettiği bölgelerde binlerce kurbanın kalıntılarını içeren 200'den fazla toplu mezarın bulunduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI) ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın katliamları ile ilgili ortak raporunu İsviçre'nin Cenevre kentinde açıkladı.

Rapora göre, Musul, Kerkük, Selahaddin, Enbar ve ülkenin batısında 202 toplu mezar bulundu.

BM raporunda, binlerce kurbanın kalıntılarının tespit edildiği toplu mezarların sayısının çok daha fazla olabileceği uyarısı yapıldı.

2014 ile 2017 arasında DEAŞ'in Irak'ta geniş bir alanı ele geçirdiği anımsatılan raporda, terör örgütünün uluslararası insan haklarını sistematik olarak ihlal ettiği, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediği, muhtemelen de soykırım yaptığı vurgulandı.

Toplu mezarlarda kalıntıları bulunan kurbanlar arasında kadın, çocuk, engelli ve Irak güvenlik güçlerine bağlı kişilerin de olduğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
BM ırak terör örgütü DEAŞ toplu mezar

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