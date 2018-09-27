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Irak'ta 2014-2017 arasında tutuklanan 78 kişi kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 17:02 | Son Güncelleme

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Irak güvenlik güçleri ile Haşdi Şabi gruplarını 2014'ten bu yana çoğunluğu Sünni Araplardan onlarca kişiyi zorla kaybetmekle suçladı

BAĞDAT (AA) - İnsan Hakları İzleme Örgütü, Irak güvenlik güçleri ile Haşdi Şabi gruplarını 2014'ten bu yana çoğunluğu Sünni Araplardan oluşan onlarca kişiyi zorla kaybetmekle suçladı.

Merkezi New York şehrinde bulunan örgütün yayımladığı raporda göre, örgüt, Nisan 2014 ila Ekim 2017 tarihleri arasında Irak ordusu ve güvenlik güçleri tarafından 4'ü çocuk 78 kişinin zorla kaybedildiğini belgeledi.

Zorla kaybedilenlerden 70'inin Sünni, 8'inin ise Şii olduğu aktarılan raporda, söz konusu kişilerden 36'sının Haşdi Şabi güçlerinin idaresinde zorla kaybedildiği aktarıldı.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, söz konusu 36 kişiden 28'i İran'a yakınlığı ile bilinen "Hizbullah Tugayları" isimli örgüt tarafından zorla kaybedildi.

Söz konusu kişilerden 37'sinin evlerinde, 34'ünün ise kontrol noktalarında terör örgütü DEAŞ'e karşı yürütülen arama prosedürlerinin bir parçası olarak ordu ve güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı bildirildi.

Irak’ta Şii dini merci Ali es-Sistani’nin terör örgütü DEAŞ’a karşı "cihat fetvası" üzerine kurulan Şii milis gücü Haşdi Şabi, daha sonra meclisten geçen yasayla Irak güvenlik ve savunma mekanizmasına dahil edilmişti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin görevden aldığı Falih Feyyad yerine Mart ayında Haşdi Şabi'nin başına geçtiği açıklanmıştı.

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