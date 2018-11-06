Irak’ta 202 toplu mezar bulundu

Mezarlar IŞİD örgütüne karşı toplanan kanıtlar açısından da önem açıyor.Birleşmiş Miletler (BM) Irak'ta 2014-2017 yılları arasında IŞİD örgütünün kontrolünde olan bölgelerde 202 toplu mezar bulunduğunu açıkladı.

Toplu mezarlardaki ölü sayısının 12 bin kadar olduğu tahmin ediliyor. BM Irak'a Yardım Misyonu (UNAMİ) ve BM İnsan Hakları Ofisi tarafından Salı günü Cenevre'de açıklanan raporda, söz konusu kişilerin IŞİD'in kurbanları olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Raporda, şimdiye kadar yapılan incelemelerde 202 toplu mezardan 28'inin açıldığı, ölü sayısını kesin olarak tespit etmenin henüz mümkün olmadığı belirtildi.

Mezarlardan çıkartılan bin 258 cesedin kadın, çocuk, yaşlı ve engelli insanların yanı sıra Irak ordusu ve emniyetine mensup kişilere ait olduğu ifade edildi. Rapora göre, toplu mezarlar Ninova, Kerkük, Selahaddin ve Anbar illerinde bulunuyor.

UNAMİ raporda, Bağdat hükümetine çağrıda bulunarak, ailelerin yakınlarının akıbeti hakkında kesin bilgilere sahip olabilmeleri için bütün toplu mezarların açılmasını talep etti. Bunun yanı sıra mezarların açılması ile işlenen savaş suçları konusunda kanıt toplanabileceğine dikkat çekildi.