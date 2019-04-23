Irak'ta 23 Nisan kutlaması

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde düzenlenen 23 Nisan kutlamasına Irak'ın tüm renklerini temsil eden çocuklar katıldı.

Iraklı çocuklar, ülkeye özgü çeşitli folklor gösterileri sergiledi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, kutlama programına katılan çocukların Irak ve Türkiye arasında önemli köprü olduklarını ifade etti.

Etkinliğin sonunda çocuklara hediyeler dağıtıldı.

