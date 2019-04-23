HABER

Irak'ta 23 Nisan kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 17:36 | Son Güncelleme

Irak'ta 23 Nisan kutlaması

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde düzenlenen 23 Nisan kutlamasına Irak'ın tüm renklerini temsil eden çocuklar katıldı.

Iraklı çocuklar, ülkeye özgü çeşitli folklor gösterileri sergiledi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, kutlama programına katılan çocukların Irak ve Türkiye arasında önemli köprü olduklarını ifade etti.

Etkinliğin sonunda çocuklara hediyeler dağıtıldı.

PARTNERDemet 47 oldu! Partide dikkat çeken detay...Demet 47 oldu! Partide dikkat çeken detay...
Solotürk Mersin'de nefes kestiSolotürk Mersin'de nefes kesti
SOLOTÜRK Mersin’de nefesleri kestiSOLOTÜRK Mersin’de nefesleri kesti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız

En Çok Okunan Haberler

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Gözler YSK'da! İşte AK Parti'nin bugün beklediği karar...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

Kılıçdaroğlu'na saldırı girişiminde yeni gelişme!

23 Nisan kampanyası olay oldu! Limit yok

23 Nisan kampanyası olay oldu! Limit yok

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

Seks sahnesiyle ilgili olay yorum!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Bakan Akar'dan Kılıçdaroğlu açıklaması!

Çukurca'da PKK'lı teröristlerden taciz ateşi! 2 asker yaralı

Hakkari'de hain saldırı! Yaralı askerler var...

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'ya çocuklardan yoğun ilgi

Duygu dolu anlar! Görünce gözyaşlarına boğuldu

Tarihi mesir macunu yurt dışına çıkmaya hazırlanıyor!

Bir kentin dilinde! 500 yıl önce ortaya çıktı, şimdi ise...

14 yaşındaki İsa 23 Nisan'dan habersiz!

14 yaşındaki İsa 23 Nisan'dan habersiz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.