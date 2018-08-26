Irak'ta 25 milletvekilinden hükümete onay için Basra şartı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta 25 milletvekili, içme suyu başta olmak üzere Basra kentinde yaşanan problemlerinin çözüme kavuşturulmaması durumunda yeni hükümet için yapılacak oylamaya katılmayacaklarını açıkladı.

Milletvekili Falih el-Hazuli, Basra kentindeki parlamento ofisinde düzenlenen ortak basın toplantısında, "Basra'dan seçilen 25 milletvekili, kentin içinde bulunduğu duruma seyirci kalmama kararı aldı." dedi.

Vekillerin salı günü yapılması beklenen bakanlar kurulu toplantısını ve sonuçlarını takip edeceklerini belirten Hazuli, bu toplantıda sorunlara takvimi belirlenmiş çözümler bulunması gerektiğini kaydetti.

Basra milletvekilleriyle yaptıkları toplantıda, kente su akışının saniyede 100 metreküp olması ve arıtma tesislerinin durumunun iyileştirilmesi gerektiğine ilişkin meselelerin ele alındığını aktaran Hazuli, "Basra'nın hakları konusundaki talepler karşılanmazsa protesto çağrıları yapılacak, programında çözümler bulunmayan yeni hükümete oy verilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında söz alan milletvekili Zehra el-Becari de Basra'daki çevre ve su kirliliğine dikkati çekti.