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Irak'ta 25 milletvekilinden hükümete onay için Basra şartı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 22:52 | Son Güncelleme

Milletvekili Falih el-Hazuli: - "Basra'nın hakları konusundaki talepler karşılanmazsa protesto çağrıları yapılacak, programında çözümler bulunmayan yeni hükümete oy verilmeyecek"

BAĞDAT (AA) - Irak'ta 25 milletvekili, içme suyu başta olmak üzere Basra kentinde yaşanan problemlerinin çözüme kavuşturulmaması durumunda yeni hükümet için yapılacak oylamaya katılmayacaklarını açıkladı.

Milletvekili Falih el-Hazuli, Basra kentindeki parlamento ofisinde düzenlenen ortak basın toplantısında, "Basra'dan seçilen 25 milletvekili, kentin içinde bulunduğu duruma seyirci kalmama kararı aldı." dedi.

Vekillerin salı günü yapılması beklenen bakanlar kurulu toplantısını ve sonuçlarını takip edeceklerini belirten Hazuli, bu toplantıda sorunlara takvimi belirlenmiş çözümler bulunması gerektiğini kaydetti.

Basra milletvekilleriyle yaptıkları toplantıda, kente su akışının saniyede 100 metreküp olması ve arıtma tesislerinin durumunun iyileştirilmesi gerektiğine ilişkin meselelerin ele alındığını aktaran Hazuli, "Basra'nın hakları konusundaki talepler karşılanmazsa protesto çağrıları yapılacak, programında çözümler bulunmayan yeni hükümete oy verilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında söz alan milletvekili Zehra el-Becari de Basra'daki çevre ve su kirliliğine dikkati çekti.

Basra Valisi Esat el-İdani, il meclisinin de katılımıyla çarşamba günü olağanüstü bir oturum talep edeceklerini dile getirdi.

Basra İl Meclis Sözcüsü Ahmed es-Suleyti, cuma günü yaptığı açıklamada, su kirliliğinin artması nedeniyle zehirlenmelerin yaşandığını ve kentin durumunun kötü olduğunu söylemişti.

Irak Su Kaynakları Bakanlığı, su içinde çözünmüş tuz oranının son zamanlarda 7 bin 500 mg/l'ye ulaştığını açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), oranın bin 200'ün altında olması gerektiğini belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Basra ırak içme suyu

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