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  4. Irak’ta 3 bin yıllık kaya oyması bulundu

Irak’ta 3 bin yıllık kaya oyması bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 11:26 | Son Güncelleme

Kuzey Irak’ta bir su kanalının kıyısında, MÖ 8.

Kuzey Irak’ta bir su kanalının kıyısında, MÖ 8. yüzyıla ait 10 adet kaya oyması bulundu.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimine bağlı Duhok kenti kırsalında bulunan Faidah beldesinde bir grup arkeolog tarafından MÖ 8. yüzyılda yaşayan Asur Kralı II. Sargon dönemine ait 10 adet kaya oyması bulundu. Resmi kaynaklar, bölgedeki güvenlik nedeniyle nadir kaya oymalarının bulunduğu arkeolojik alanın yaklaşık yarım yüzyıl boyunca kapalı olduğunu ifade etti.
Irak Müzesi, sosyal medya hesabından tespit edilen kaya oymasının ve arkeolojik kazı fotoğraflarını paylaştı.
Araştırmaya katılan İtalya Udine Üniversitesi Profesörü Arkeolog Daniele Morandi Bonacus, "Bu eserler son derecede nadirdir. Bu tür buluntular 1845’ten beri orijinal sitede bile bulunamamıştı" dedi. Bölgedeki eski su sistemlerini araştıran Harvard Üniversitesi profesörü Arkeolog Jason Orr, “Bu eserler sadece imparatorluk saraylarında değil, her yerdeydi. Çiftçilerin tarlaları ve kanallardan su çıkardıkları da var" ifadesini kullandı.

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