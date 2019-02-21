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Irak'ta 4. Uluslararası DEAŞ Düşüncesi ve Medyasıyla Mücadele Konferansı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 01:07 | Son Güncelleme

Irak'ta 4. Uluslararası DEAŞ Düşüncesi ve Medyasıyla Mücadele Konferansı başladı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 60 ülkeden temsilcinin katılımıyla düzenlenen 4. Uluslararası DEAŞ Düşüncesi ve Medyasıyla Mücadele Konferansı başladı.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Rasul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyadaki terörist düşünce ve radikallikle mücadeleyle ilgili oturumların gerçekleştirileceği konferansın iki gün süreceğini belirtti.

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Saad Maan da gazetecilere yaptığı açıklamada, konferansın, terör örgütü DEAŞ'ın Irak topraklarında yenilgiye uğradığı bir zamanda düzenlendiğini ve örgütün sadece Suriye'nin bazı bölgelerinde varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Maan, DEAŞ'ın, aşırılıkçı düşüncesini yaymak için farklı medya organlarından faydalanmaya çalıştığını belirtti.

Irak güçleri, Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'a karşı zafer ilan etse de örgüt militanlarının özellikle güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırıları devam ediyor.

Terör örgütü DEAŞ mensupları Irak'ta Musul, Salahaddin ve Suriye sınırına yakın Enbar vilayeti kırsalında zaman zaman saldırılarına devam ediyor.

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ırak Uluslararası DEAŞ Düşüncesi ve Medyasıyla Mücadele Konferansı

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