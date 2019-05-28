Irak’ta 6 Fransız’a IŞİD Suçlamasıyla İdam Cezası

Irak’ta IŞID üyesi olmakla suçlanan iki Fransız vatandaşı daha idam cezasına mahkum edildi. Örgütün üst düzey üyesi olduğu iddia edilen iki zanlıdan birinin 2015’teki Paris terör saldırılarını öven videolarda yer aldığı belirtiliyor. Bu iki isimle birlikte Irak’ta aynı suçtan yargılanan Fransız vatandaşlarının sayısı 6’ya çıktı.

Fransa, yargılanan kişileri idam mahkumiyetinden kurtarmanın mümkün olduğunu söylüyor. Ancak idamla yargılanan sanıkları ülkeye geri döndürme yönünde bir adım atılmadı. Fransa idam cezasına açıkça karşı çıkan ülkelerden.

Öte yandan Irak mahkemelerinde IŞİD üyesi olmakla suçlanan zanlıların yargılama süreçleri tartışma yaratıyor. İnsan hakları örgütleri, IŞİD’e başka ülkelerden gelerek katılan yabancı savaşçıların ifadelerinin işkence altındayken alındığını ve suçlamaların bu sırada yaptıkları itiraflara dayandırıldığını savunuyor. Mahkumların istismar, yıldırma gibi uygulamalara maruz kaldığı belirtiliyor.

IŞİD üyesi olmakla suçlanan AB vatandaşı zanlılardan hiçbiri idam edilmedi.