Irak'ta 60 yıllık iftar geleneği

SÜLEYMANİYE (AA) - Irak'ın Süleymaniye kentindeki Süleymaniye Ulu Camisinde 60 yıllık bir gelenek olarak ramazan boyunca her gün yaklaşık 4 bin kişiye iftar yemeği veriliyor.

Caminin içinde bulunan yemekhanede, hayırseverlerin katkılarıyla 60 yıldır aralıksız süren iftar verme geleneği bu yıl da devam ediyor.

AA muhabirine konuşan, Süleymaniye Ulu Camisi İmamı Muhammed Hüseyin, bağışçıların desteğiyle her gün cami cemaati ile yardıma muhtaç ailelere iftar verdiklerini söyledi.

Camide ramazanın oldukça hareketli ve yoğun geçtiğini anlatan Hüseyin, "Ramazanda her gün yaklaşık 4 bin kişiye iftar veriliyor. Bu gelenek 60 yıldır devam ediyor." dedi.

Hüseyin ayrıca iftar sofralarının zengin, fakir, engelli, işçi fark etmeksizin herkese açık olduğunu ifade etti.

