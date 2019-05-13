HABER

Irak'ta 60 yıllık iftar geleneği

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 17:58 | Son Güncelleme

Süleymaniye kentindeki Süleymaniye Ulu Camisinde 60 yıllık bir gelenek olarak ramazan boyunca her gün yaklaşık 4 bin kişiye iftar yemeği veriliyor

SÜLEYMANİYE (AA) - Irak'ın Süleymaniye kentindeki Süleymaniye Ulu Camisinde 60 yıllık bir gelenek olarak ramazan boyunca her gün yaklaşık 4 bin kişiye iftar yemeği veriliyor.

Caminin içinde bulunan yemekhanede, hayırseverlerin katkılarıyla 60 yıldır aralıksız süren iftar verme geleneği bu yıl da devam ediyor.

AA muhabirine konuşan, Süleymaniye Ulu Camisi İmamı Muhammed Hüseyin, bağışçıların desteğiyle her gün cami cemaati ile yardıma muhtaç ailelere iftar verdiklerini söyledi.

Camide ramazanın oldukça hareketli ve yoğun geçtiğini anlatan Hüseyin, "Ramazanda her gün yaklaşık 4 bin kişiye iftar veriliyor. Bu gelenek 60 yıldır devam ediyor." dedi.

Hüseyin ayrıca iftar sofralarının zengin, fakir, engelli, işçi fark etmeksizin herkese açık olduğunu ifade etti.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: Kesin karar olduğunu bile bile itiraz ettilerMHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: Kesin karar olduğunu bile bile itiraz ettiler
Kayıp gazeteciyi 4 günde arama çalışmaları sürüyorKayıp gazeteciyi 4 günde arama çalışmaları sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak iftar geleneği Süleymaniye

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

Danıştay Başkanı Güngör'den flaş açıklama!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Osmanlı Sarayı'nın sim sırması ABD yolunda

İşte ABD'lilerin yeni gözdesi! Türkiye'de yapıldı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Elazığ'da şehit asker için tören

Elazığ'da şehit asker için tören

Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik'in yargılandığı davada karar

Yusuf Nazik hakkında karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.