HABER

Irak'ta 70 bin Hristiyan Musul'a döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 17:04 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları ve tehdidi nedeniyle Musul'u terk eden 120 bin Hristiyan'dan 70 bini evlerine döndü

MUSUL (AA) - Irak'ın Musul vilayetinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasından bu yana 70 bin Hristiyan evlerine döndü.

Demokratik Asuri Hareketi Genel Sekreteri Yonadam Yusip Kanna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın saldırıları ve tehdidi nedeniyle Musul'u terk eden 120 bin Hristiyan'dan 70 bininin evlerine döndüğünü söyledi.

Kanna, yaklaşık 50 bin Hristiyan'ın ise kurtarılan bölgelerdeki yetersiz yaşam koşulları, temel hizmetlerin olmaması ve güvenlik kaygısı nedeniyle evlerine dönemediğini belirtti.

Musul'un çoğunlukla Hamdaniye, Telskof ilçeleriyle Başika kasabasında yaşayan Asuri ve Keldani Hristiyanlar, terör örgütü DEAŞ'ın 10 Haziran 2014'te bölgeyi ele geçirmesinin ardından evlerini terk edip Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yer alan Erbil, Duhok ve Süleymaniye vilayetlerine sığınmıştı.

Irak güvenlik güçleri, Temmuz 2017'de Musul'u DEAŞ'tan tamamen geri almıştı.

PARTNERŞekere alternatif yiyecekler nelerdir?Şekere alternatif yiyecekler nelerdir?
Savaşın çocukları yeniden duymaya başladıSavaşın çocukları yeniden duymaya başladı
Koşan Dağı'nın zirvesindeki mağara gibi evde izole yaşam (2)Koşan Dağı'nın zirvesindeki mağara gibi evde izole yaşam (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hristiyan ırak Musul

En Çok Okunan Haberler

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Annesi ve teyzesi zorla fuhuş yaptırdı, skandal hastanede ortaya çıktı! Tam 815 kez...

Annesi ve teyzesi zorla fuhuş yaptırdı, skandal hastanede ortaya çıktı! Tam 815 kez...

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Rabobank: Dolar/TL yıl sonuna kadar 5'e gerileyebilir

Fenerbahçe Jorge Sampaoli'ye resmi teklif götürdü

Fenerbahçe Jorge Sampaoli'ye resmi teklif götürdü

Türkiye'de mağara dönemini yaşıyorlar! İşte duyanları şaşkına çeviren aile

Türkiye'de mağara dönemini yaşıyorlar! İşte duyanları şaşkına çeviren aile

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İbrahim Tatlıses'i yıkan ölüm haberi!

İbrahim Tatlıses'i yıkan ölüm haberi!

Deprem uzmanından ürküten 'Türkiye' uyarısı

Deprem uzmanından ürküten 'Türkiye' uyarısı

Şehit Yarbay Songül Yakut'un çocuklarından büyük dayanışma

Şehit Yarbay Songül Yakut'un çocuklarından büyük dayanışma

Milliyet Gazetesi kapanıyor mu? Tarih verdi

Milliyet Gazetesi kapanıyor mu? Tarih verdi

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

İzmir'de ikinci faciadan kıl payı dönüldü!

İzmir'de ikinci faciadan kıl payı dönüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.