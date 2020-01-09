HABER
  4. Irak’ta ABD askeri üssü yakınlarına bir saldırı daha

Irak’ta ABD askeri üssü yakınlarına bir saldırı daha

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.01.2020 22:41 | Son Güncelleme

Irak’ın Selahaddin kentinde ABD’nin Beled Askeri Üssü yakınlarına bir roket düştü.Irak’ın Selahaddin kentine bağlı Duceyil ilçesi yakınlarındaki ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü yakınlarına bir roket düştü.

Irak’ın Selahaddin kentinde ABD’nin Beled Askeri Üssü yakınlarına bir roket düştü.
Irak’ın Selahaddin kentine bağlı Duceyil ilçesi yakınlarındaki ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü yakınlarına bir roket düştü. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığı ise bilinmiyor. Saldırıyı henüz kimse üstlenmedi.
Söz konusu üste bulunan ABD askerlerinin büyük bir kısmı, İranlı General Kasım Süleymani ve Şii Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in öldürülmesi ardında Beled Askeri Üssü’nden çekilmişti.
İranlı General Kasım Süleymani ile Şii Haşdi Şabi Güçleri Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in ABD’nin düzenlediği operasyonda öldürülmesi hem İran hem de Irak’taki Şii grupları öfkelendirmişti. İran’ın intikam yemini etmesinin ardından ise İran, ABD’nin Irak’taki askeri üslerine 22 füze atmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı
Bakan Kasapoğlu: “Hiçbir zaman yolumuzdan dönmeyeceğiz”Bakan Kasapoğlu: “Hiçbir zaman yolumuzdan dönmeyeceğiz”
Bakan Albayrak: Tarım üreticilerine kredi yapılandırma imkanı getiriyoruz (4)Bakan Albayrak: Tarım üreticilerine kredi yapılandırma imkanı getiriyoruz (4)

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Erdoğan'dan kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Gazeteciler Günü' mesajı

Erdoğan'dan, 'Gazeteciler Günü' mesajı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berfin Özek davasında verilen karar tepki!

Erdoğan'dan çok sert tepki: Bir namussuz bir alçak...

Özgür Özel, tartışma yaratan 'Kâtipler hâkim olsun' kanun teklifini geri çekti!

Özgür Özel, tartışma yaratan kanun teklifini geri çekti!

Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında dikkat çeken ABD-İran yorumu: Çoktan başlamış olan bir savaş!

Dikkat çeken ABD-İran yorumu: Çoktan başlamış olan bir savaş!

Libya'dan Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısına yanıt!

Libya'dan Türkiye ve Rusya'nın çağrısına yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.